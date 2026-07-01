76：68，“浙BA”锋芒毕“鹿”

温州新闻网 2026-07-01 21:33:00

温州网讯（记者 温婉）7月1日19时30分，2026浙BA温州市预选赛B组赛场再掀热潮，主场作战的鹿城队迎来永嘉队的挑战。经过一番激烈的攻防拉锯战，鹿城队以76：68击败永嘉队，拿下本场对决。

本场赛前，两队都带着前一轮的胜负包袱而来。永嘉队此前加时憾负瓯海队，全队憋着一股劲要拿下首胜；鹿城队则力克洞头队，状态正盛渴望延续连胜势头。作为两支兼具实力与拼劲的队伍，本场对决从开场就拉满对抗强度。首节，鹿城队开场不到两分钟便拿下6分，快速建立领先优势。随后，永嘉队的8号球员‌郑李彬和27号球员朱浩元连续命中三分球，战成20:12，鹿城以8分的优势领先。第二节对抗持续升级，永嘉队不断依托外线传导球拉扯防线，鹿城以43:29暂时领先。下半场易边再战，双方对抗愈发激烈。

终场哨响，鹿城队以76：68拿下主场胜利，延续了开赛以来的胜利脚步，现场观众的助威声贯穿全场，本土篮球的热血氛围拉满。

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