拼尽全力！龙湾队憾负瓯海队

温州新闻网 2026-07-01 21:31:26

温州网讯（记者 温婉）7月1日晚上，2026浙BA温州市预选赛B组赛事在温州奥体中心体育馆进行，龙湾队坐镇主场迎战瓯海队。最终，龙湾队以69：71憾负瓯海队。

比赛一开始，主场作战的龙湾队就展现出极强的求胜欲，依托主场优势迅速展开攻势，首节打出领先优势。第二节比赛，瓯海队逐渐找到进攻手感，半场结束以19：18反超比分。整场比赛节奏紧凑、对抗激烈，比分始终处于胶着状态，多次出现交替领先的局面。最终，瓯海队以71：69战胜龙湾队，取得了艰难的胜利。

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