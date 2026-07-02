温州日报 2026-07-02 07:52:00

昨天，庆祝中国共产党成立105周年大会在北京人民大会堂隆重举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平向“七一勋章”获得者颁授勋章并发表重要讲话。当天上午，我市各界通过电视、广播、网络等不同形式收看收听大会实况直播。

温州网讯 昨天，庆祝中国共产党成立105周年大会在北京人民大会堂隆重举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平向“七一勋章”获得者颁授勋章并发表重要讲话。当天上午，我市各界通过电视、广播、网络等不同形式收看收听大会实况直播。

根据省委统一安排，省委常委、市委书记张振丰在省会场收看大会实况直播。张文杰、张加波、王军等市领导，在市行政中心电视电话会议室集中收看。大家一致表示，习近平总书记的重要讲话高屋建瓴、思想深邃，全面回顾总结了105年来中国共产党团结带领全国各族人民走过的光辉历程、创造的伟大成就，深刻揭示了中国共产党之所以能够不断铸就辉煌的优秀特质和关键密码，对新征程上全体中国共产党人坚定信心、接续奋斗提出了“五个必须”的明确要求，向全党全国各族人民发出了奋力创造新的历史辉煌的伟大号召，为新时代新征程实现党的中心任务进一步指明了方向、提供了遵循。站在新起点上，要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，大力弘扬伟大建党精神，深学笃行习近平党建思想，以坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的高度自觉，以“坚定信心、接续奋斗”的昂扬精神，聚焦聚力习近平总书记“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署，持续推动“八八战略”走深走实，奋力续写创新史、走好共富路，以正确政绩观引领干事创业，全力做强“一圈一极一中心”，奋力谱写中国式现代化温州新篇章，为全国全省大局作出更大贡献。

全市各级各部门和高校、企业等单位分别组织人员集中收看收听大会直播。习近平总书记在大会上的重要讲话在瓯越大地引起了强烈反响。观看直播的党员开展多种形式分享交流，大家纷纷表示，要深学细悟习近平总书记重要讲话精神，坚持原原本本学、融会贯通学，自觉从伟大建党精神中传承红色基因、汲取奋进力量，立足所在岗位实际，找准助力实施市委“1361”思路举措及中心工作落脚点和切入口，以实干实绩推动高质量发展、缩小“三大差距”、全力为民造福。

来 源：温州日报

原标题： 温州各界收看庆祝中国共产党成立105周年大会

不忘初心 牢记使命 接续奋斗 奋力谱写中国式现代化温州新篇章

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com