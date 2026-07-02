温州日报 2026-07-02 07:52:42

6月30日，省委常委、市委书记张振丰会见法国驻沪总领事王度一行。

温州网讯 6月30日，省委常委、市委书记张振丰会见法国驻沪总领事王度一行。

张振丰代表市委市政府欢迎王度一行到访温州，并简要介绍了温州经济社会发展情况。他说，温州始终牢记习近平主席寄予“续写创新史”的殷殷嘱托，近年来创新发展取得突破，开放能级加速提升，城市面貌精彩蝶变，综合实力迈上新台阶。法国是温籍侨胞重要旅居国，与温州经贸人文往来密切，双方深化合作基础扎实、前景广阔。温州愿从地方层面深入贯彻落实中法两国元首达成的共识，围绕高端制造、时尚设计、绿色能源、生命健康等领域拓展合作新空间，同时健全交流合作机制，促进文化交流和文明互鉴，推动两地合作更紧密、情谊更绵长。

王度表示，温州是一座“来了就不想走”的城市。在法中交流合作中，浙江及温州具有重要地位。未来将积极推动法国各方与温州在产业贸易、公共交通、医疗教育、科技创新、文化旅游等领域深化交流合作，携手实现共赢发展。

今年是“中法文化之春”创立20周年。在温期间，王度出席温州罗丹艺术中心开馆暨《鲸起穹宇——罗丹中国展》开幕活动，并参观考察温州园博园、瑞浦兰钧能源股份有限公司等。

市领导陈应许、黄阳栩参加会见。

来 源：温州日报

原标题： 深化交流合作 赓续友好情谊

张振丰会见法国驻沪总领事王度一行

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com