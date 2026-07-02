新华网客户端 2026-07-02 08:18:16

近日，2026年中央专项彩票公益金支持革命老区乡村振兴项目名单公布，浙江省温州市文成县“红色领航·共富云江”乡村振兴项目成功入选，将获中央补助5000万元。据悉，温州已连续三年争取到该项政策资金，探索出浙南革命老区红绿融合共富发展路径。

近日，2026年中央专项彩票公益金支持革命老区乡村振兴项目名单公布，浙江省温州市文成县“红色领航·共富云江”乡村振兴项目成功入选，将获中央补助5000万元。据悉，温州已连续三年争取到该项政策资金，探索出浙南革命老区红绿融合共富发展路径。

文成是浙南重要革命老区，项目核心落地区域珊溪、巨屿两镇红色资源富集，坐拥珊溪水库优质生态资源。但长期存在红、绿资源转化不足、群众增收渠道单一等难题。此次项目总投资1.1亿元，除中央彩票公益金外，同步整合统筹省级、县级及社会资本，覆盖两镇36个行政村，重点打造“云江渔集”共富产业带和“云江记忆”星火文旅带两大板块。

据介绍，文旅板块深挖红色根脉，以刘英纪念馆为核心串联12处红色遗存，打造“重走红军路+库区生态游”精品线路，预计年新增接待红色研学1.35万人次；产业板块落地科技鱼药GMP产研基地，全链条打造淡水渔业，预计带动区域水养殖产值增长50%以上。

为切实保障老区群众共享发展红利，项目创新实行“保底收益+二次分红+30%收益倾斜低收入农户”的分配机制。建成后，预计年带动村集体和农户增收814万元，新增就业岗位100个。

本次国家级项目高效落地，离不开财政部门全流程闭环保障。温州市、县财政部门通过一线实地调研，深度参与项目论证和方案优化，并挖掘文化内核、联农带农等关键环节，从源头上提升项目落地实效。同时，指导当地科学统筹多方资金精准投向填补省内空白的产业、红色文旅融合项目，以“小资金”撬动“大产业”。

“项目落地后将被纳入市级重大项目常态化督导清单，相关人员定期赴现场核查进度、资金拨付和绩效执行情况。”温州市财政局相关负责人介绍，还将同步推动当地建立三级质量管控体系，全过程规范项目建设、资金使用与收益分配。

近年来，温州持续抢抓中央专项彩票公益金政策机遇，先后推动永嘉、平阳、泰顺、文成革命老区项目落地，实现浙南革命老区多点覆盖。依托精准财政扶持，当地将红色革命资源与绿色生态资源深度融合，持续完善乡村共富产业链，不断拓宽老区群众稳定增收渠道，打造革命老区红绿融合振兴的实践样板。

来 源：新华网客户端

原标题： 连续三年获中央专项彩票公益金支持 浙江温州革命老区“红绿”融合奔“共富”

作者 黄佳/文 温州市财政局/供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com