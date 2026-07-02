温州日报 2026-07-02 08:18:16

日前，温州发布《温州市房地产经纪服务指引》（以下简称《指引》），聚焦房源发布、人员上岗、佣金收取、资金监管等关键环节，为行业合规经营提供了清晰的“标准答案”。这也是继去年出台《温州市房地产经纪行业服务水平提升三年行动计划》后，温州优化房产中介行业生态的又一重要举措。

温州网讯 “网上挂的是精装大三居，跑去一看是老破小。”“中介费收多少，全凭中介一张嘴。”“几百万房款进了中介账户，中介却跑路了。”……针对中介服务中这些群众投诉集中的问题，日前，温州发布《温州市房地产经纪服务指引》（以下简称《指引》），聚焦房源发布、人员上岗、佣金收取、资金监管等关键环节，为行业合规经营提供了清晰的“标准答案”。这也是继去年出台《温州市房地产经纪行业服务水平提升三年行动计划》后，温州优化房产中介行业生态的又一重要举措。

经纪人“实名亮证”，凭全省统一工作牌挂牌执业

过去，经纪人有没有资质，消费者只能听其“自报家门”，真假难辨，如今《指引》作出了系统规范。其中明确，房地产经纪机构须完成备案后方可开展经营活动，配齐不少于3名具备执业资格的经纪人员，依法签订劳动合同并缴纳社保。同时，从业人员全面实行实名登记制度，一人一档管理，在住建部门完成实名登记、申领网签账号后，凭全省统一工作牌挂牌执业。

市住建局相关负责人表示：“实名挂牌不是挂个牌子那么简单，目标是让每一个经纪人的执业轨迹可查询、可追溯，让‘黑中介’无处遁形。”

房源实地核验，过期房源24小时下架

房源信息不实，是房产中介行业长期存在的突出问题。《指引》细化了服务操作规范，要求经纪人员接受房屋出售、出租委托后，须亲赴实地查验房屋权属、使用状态等信息，制作房屋状况说明书以书面或影像方式存档备查。

经纪人员对外公示房源须经住建、资规部门官方平台核验。发布的房源信息页面标注核验状态、机构备案及人员实名信息，可同步公布核验二维码，方便购房者扫码查验。房屋成交、出租或委托终止后，相关房源信息须在24小时内全渠道下架，避免误导消费者。

佣金双向各收1.5%，不成交不收费

收费不透明、乱收费，一直是房产中介投诉的“重灾区”。《指引》明确了行业参考收费标准：存量房买卖居间，经纪机构可向买卖双方各按房屋成交总价的1.5%收取佣金；租赁居间，可按月租金的50%至100%收取；代办贷款、权属转移登记等延伸服务，每件500至2000元。

此外，佣金须由经纪机构统一收取并开具发票，严禁个人“暗箱操作”、私下收费。未促成交易的，不得收取佣金，可根据约定收取合理的劳务费用。“以前有的中介带看几次就追着要收费，现在就算买卖不成，也不用担心被乱收费了。”温州市民陈女士说。

购房资金纳入监管，房款不得转入中介账户

房产交易动辄数百万元，资金安全是老百姓最关心的事。《指引》明确，经纪人员要引导交易双方自愿办理资金监管，协助确认出卖人的收款账户信息，确保账户为出卖人（或共有权人）本人名下的银行账户，不得转入经纪机构、经纪人员或第三方个人账户。针对定金合同，鼓励交易双方将定金纳入资金监管范围，存入监管机构专用账户。

服务好不好，群众说了算。《指引》完善了行业服务监督与纠纷处置体系，划定了清晰的投诉处置标准：受理投诉后24小时内完成核查核实，3个工作日内办结并反馈处置结果，推动有效投诉回访率稳定保持在80%以上。为高效化解交易纠纷，支持交易双方在签订服务及买卖合同时，经双方协商一致可进行录音录像，为后续责任认定留存完整证据。

来 源：温州日报

原标题： 实名挂牌上岗，佣金明码标价！温州发布房地产经纪服务新指引

记者 邓帆慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com