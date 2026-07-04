新华网 2026-07-04 11:04:36

明年起，节能汽车、部分新能源汽车的车船税优惠政策将调整。

明年起，节能汽车、部分新能源汽车的车船税优惠政策将调整。

记者7月3日从财政部了解到，根据财政部、税务总局、工业和信息化部发布的公告，2027年1月1日起，将取消对节能汽车减半征收车船税政策，取消对纯电动商用车、插电式（含增程式）混合动力汽车、燃料电池商用车免征车船税政策。

此次政策调整，具体涉及哪些车辆？

据了解，纳税人已有的或新增的上述车辆类型，均包含在内。也就是说，此次政策调整不区分存量和增量，纳税人拥有的上述类型车辆，均不再享受减免税优惠政策。

纯电动乘用车、燃料电池乘用车因没有排气量，不属于车船税法规定的征税范围，不受此次政策调整的影响。也就是说，百姓自用的“纯电车”和氢燃料电池乘用车等，仍不征收车船税。

2026年4月30日，观众在2026湖南汽车展览会现场了解展车。新华社记者 陈振海 摄

车船税是一种财产税，对车辆、船舶所有人或者管理人每年征收。具体适用税额由各省、自治区、直辖市人民政府在一定税额幅度内确定。

其中，对于乘用车按排气量大小分档设置税额。例如，排气量为1.0升以上至1.6升（含）的，税额幅度为300元至540元；排气量为1.6升以上至2.0升（含）的，税额幅度为360元至660元。对于商用车而言，客车和货车也分别有不同征收标准。

为支持新能源汽车产业发展、促进节能减排，自2012年来，我国明确对符合标准的节能汽车，减半征收车船税；对符合标准的新能源汽车，免征车船税。

实行了十多年的优惠政策，缘何要在明年取消？

“车船税具有财富再分配、调节和引导产业发展的功能。”中国财科院公共收入研究中心主任梁季说，优惠政策自实施以来，对于鼓励消费者购买新能源汽车、节能汽车，促进汽车产业发展发挥了积极作用。

数据显示，2025年，新能源汽车销量达1649万辆，新能源汽车国内新车销量占比突破50%。随着近年来新能源汽车保有量迅速增长，对其给予车船税优惠带来的影响税收公平、弱化税收调节作用等问题日益显现，退出车船税支持政策的必要性不断增强。

“2025年，插电式（含增程式）混合动力乘用车平均售价为21.8万元，部分车型售价达到百万元以上，与燃油车同属所有人或管理者的大额财产。”梁季说，有必要进行政策调整，强化车船税的财富再分配功能，促进税收公平。

优惠政策调整之后，对大众和行业影响几何？

“从涉及百姓常用的汽车来看，政策调整后应缴纳的车船税税额不高，很少有超过500元的。以插电式混动乘用车为例，当前市场主流车型排气量普遍在1.5升及以下。对于这类车，在北京市每年需缴纳420元车船税，上海市、广东省为300元。”梁季说。

“实际上，现行的车船税税额不高，在车主购车、保险、能耗、保养等综合用车成本中占比较低，且取消优惠政策涉及车型范围不大，预计不会对消费市场产生明显冲击。”中国汽车战略与政策研究中心副主任刘斌说。

从产业发展角度来看，刘斌认为，经过多年发展，我国新能源汽车产业已逐步摆脱对普惠政策的依赖，进入市场化自主增长的新阶段，税费优惠的拉动作用持续弱化。取消车船税普惠政策，将有助于引导企业依靠市场竞争力实现高质量发展。

与此同时，新能源汽车行业仍享有国家出台的一系列支持政策，包括车辆购置税减免政策、以旧换新购买新能源汽车国家补贴政策等。

专家和学者普遍认为，税收制度调整需要因时而变、因势而动。

“从长远看，此次调整节能汽车、新能源汽车车船税优惠政策，是根据我国新能源汽车产业发展阶段变化，建立完善同产业电动化发展趋势相适应的税收政策体系的重要举措。”刘斌说。

来 源：新华网

原标题： 事关节能汽车、新能源汽车 车船税优惠政策将调整

记者 申铖

本文转自：温州新闻网 66wz.com