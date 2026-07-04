新华网 2026-07-04 10:59:43

根据海南省气象局最新消息，今年第10号台风“美莎克”（热带风暴级）已于7月3日18时20分前后在海南省陵水黎族自治县椰林镇沿海地区登陆，登陆时中心附近最大风力9级（23米/秒）。

根据海南省气象局最新消息，今年第10号台风“美莎克”（热带风暴级）已于7月3日18时20分前后在海南省陵水黎族自治县椰林镇沿海地区登陆，登陆时中心附近最大风力9级（23米/秒）。预计，台风“美莎克”将向西北方向移动，先后穿过保亭、五指山、白沙和儋州等市县后进入北部湾海面。

7月3日在海南琼海拍摄的被台风吹折的树枝。新华社记者 蒲晓旭 摄

7月3日，市民在海南琼海冒着风雨骑行。新华社记者 蒲晓旭 摄

7月3日，车辆行驶在风雨中的海南琼海街头。新华社记者 蒲晓旭 摄

7月3日在海南琼海潭门中心渔港拍摄的乌云。新华社记者 蒲晓旭 摄

7月3日在海南琼海潭门中心渔港拍摄的乌云。新华社记者 蒲晓旭 摄

7月3日，游客在海南琼海潭门中心渔港躲避风雨。新华社记者 蒲晓旭 摄

7月3日在海南万宁山钦湾拍摄的海浪。新华社记者 蒲晓旭 摄

来 源：新华网

原标题： 台风“美莎克”在海南陵水登陆

本文转自：温州新闻网 66wz.com