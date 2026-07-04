新华网 2026-07-04 11:04:37

世界气象组织3日发表新闻公报称，厄尔尼诺状态已在热带太平洋地区发展，预计未来几个月将迅速加强，从而增加世界许多地区出现热浪、干旱、强降雨和其他极端天气事件的可能性。

世界气象组织3日发表新闻公报称，厄尔尼诺状态已在热带太平洋地区发展，预计未来几个月将迅速加强，从而增加世界许多地区出现热浪、干旱、强降雨和其他极端天气事件的可能性。

世界气象组织每月发布的《全球季节性气候最新通报》显示，2026年7月至9月期间，厄尔尼诺状态将迅速发展为强厄尔尼诺事件。全球多个主要预测中心的多模式集合预报表明，赤道太平洋中部和东部海域温度持续显著升高，关键监测区域的季节平均海面温度预计将比常年平均值高出2摄氏度以上。

通报显示，预计厄尔尼诺将在北半球秋季继续增强，其影响将扩展至全球许多区域。温度方面，南纬60度至北纬60度之间的大多数陆地区域气温极有可能高于常年均值，这几乎涵盖了极地以外的所有人口稠密地区。降雨方面，赤道太平洋中部和东部降雨量高于正常水平的可能性更大，而热带印度洋的部分地区、印度次大陆和澳大利亚大部分地区的降雨低于正常水平的可能性更大。

据世界气象组织介绍，厄尔尼诺事件的典型特征为赤道太平洋中部和东部海面温度高于平均水平。通常每2至7年发生1次，持续约9到12个月。通常在3月至6月间开始发展，并在11月至次年2月间达到顶峰，对全球温度的影响通常在形成后的第二年最为显著。

来 源：新华网

原标题： 世界气象组织：未来数月极端天气可能性加大

记者 王露

本文转自：温州新闻网 66wz.com