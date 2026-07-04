新华网 2026-07-04 11:07:21

西班牙车企埃夫罗与中国车企奇瑞在巴塞罗那合资运营的工厂近期启用全新生产线，德国车企大众在合肥的研发中心实现新车平台“从概念到上市”的全链条开发。一边是“借东风”，吸纳中国前沿产业新兴技术；一边是“强筋骨”，通过深耕中国市场汇聚创新力量。两幅图景，展现出“中国机遇2.0”的两种打开方式。

西班牙车企埃夫罗与中国车企奇瑞在巴塞罗那合资运营的工厂近期启用全新生产线，德国车企大众在合肥的研发中心实现新车平台“从概念到上市”的全链条开发。一边是“借东风”，吸纳中国前沿产业新兴技术；一边是“强筋骨”，通过深耕中国市场汇聚创新力量。两幅图景，展现出“中国机遇2.0”的两种打开方式。

2024年11月23日，在西班牙巴塞罗那自由贸易区，中国汽车制造商奇瑞与西班牙埃夫罗公司合资工厂正式启动首款车型的生产。新华社发（胡安·戈萨摄）

作为欧盟重要的经济体和汽车生产国，西班牙拥有成熟的汽车产业配套、连接欧洲与北非市场的区位优势，也有相对友好的政策环境。对中国车企来说，这里是进入欧洲的重要落点；对西班牙来说，中国企业带来的资本、技术、订单和供应链能力，正好对接其汽车制造业电动化、智能化转型和再工业化需求。双方开展合作的利益实实在在。西班牙首相桑切斯说，中国是西班牙的“重要合作伙伴”。

从宁德时代与斯泰兰蒂斯在西班牙共同投资建设电池工厂，到多家中企助力西班牙车企桑塔纳“重获新生”，从吉利收购福特的西班牙工厂生产线，再到上汽将在西班牙建设其欧洲首家电动汽车工厂……中国企业进入西班牙不是简单的“卖车”，而是把整车制造、电池生产、零部件配套和就业岗位一起带到当地。埃夫罗汽车集团总裁拉斐尔·鲁伊斯说，选择中企作为合作伙伴，是为了把汽车领域的新技术和产业经验引入西班牙，并转化为本地产业能力和就业机会。这句话点出了问题的核心：引进中国企业，给本土产业接上电动化时代的增长引擎。

如果说西班牙的路径是把中国机遇“引进来”，那么德国车企的选择则是主动“走过去”。当前，中国不仅是全球最大的汽车消费市场，也是引领汽车电动化、智能化变革的创新高地。越来越多的外国企业选择“研发在中国”，将在华制造基地升级为创新策源地，锤炼提升自身国际竞争力。在此背景下，大众、宝马、梅赛德斯-奔驰等德国车企巨头没有只把中国市场看成销售终端，而是将这里视为强筋健骨的“健身房”。

4月26日，在2026北京车展上，参观者在梅赛德斯-奔驰公司和北汽集团展台参观。新华社记者鞠焕宗摄

从宝马在中国设立四大研发创新基地与三家软件公司，到梅赛德斯-奔驰位于京沪两地的大规模研发中心形成在华“创新双引擎”，中国创新技术和全产业链优势与德国的整车制造技术、工业品质与品牌底蕴，形成互补共赢的产业格局。中国德国商会4月发布的创新调查报告显示，在中国开展研发与创新业务的德国汽车企业总体比例达到73%；81%的德国车企表示，在中国进行本地化研发明显加快了其发展速度。

德国企业的选择，也解释了为什么“脱钩”叙事不可能落到企业层面。德国联邦经济发展和对外贸易协会主席米夏埃尔·舒曼说，人们常听到所谓“中国冲击”之类的说法，但目前仍有5000多家德国企业在中国经营，“如果没有回报，它们大概早就离开了”。对这些企业而言，中国不是要绕开的风险，而是必须抓住的机遇。竞争固然存在，但竞争本身并不等于威胁。真正的问题是，欧洲企业能不能在竞争中学习，在合作中升级。

西班牙“借东风”，借中国技术盘活本土产业生态；德国“强筋骨”，在中国大市场中提升全球竞争力。路径不同，结论相同：中国是伙伴，更是机遇。

来 源：新华网

原标题： “中国机遇2.0”的不同打开方式

记者 金正

本文转自：温州新闻网 66wz.com