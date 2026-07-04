记者观察：南非“排外情绪”因何一再爆发

新华网 2026-07-04 11:09:50

南非缘何再度爆发类似活动？近年来“排外情绪”为何在这个以多元包容为傲的“彩虹之国”挥之不去？

6月30日，南非爆发全国性反非法移民游行，要求政府加大打击非法移民力度。南非缘何再度爆发类似活动？近年来“排外情绪”为何在这个以多元包容为傲的“彩虹之国”挥之不去？

这是5月19日在南非约翰内斯堡拍摄的小巴出租车集散地（无人机照片）。新华社记者陈为摄

非法移民成目标

4月以来，南非境内多地爆发要求政府加强打击非法移民的抗议活动，部分反移民组织向移民群体下达“6月30日前离境”的“最后通牒”。部分抗议引发暴力活动，导致人员伤亡。

在多个反移民团体组织下，6月30日，南非最大城市约翰内斯堡、行政首都比勒陀利亚、立法首都开普敦、司法首都布隆方丹以及工业重镇德班等多地同时发生抗议示威活动。组织者称其核心诉求包括政府加强边境管控、严格执行移民法律、加快遣返无证移民，并在就业与公共服务分配中优先保障本国公民。

反移民组织“游行再游行”负责人贾辛塔·恩戈贝塞-祖马对媒体表示，其诉求是将无证移民遣返回原籍国，让有限的资源惠及处于贫困和弱势中的南非公民。在6月30日于德班举行的示威活动中，她向政府喊话，称未来半年内，将号召支持者每周四走上街头抗议，直至“政府将所有非法移民赶出南非”。

因担忧南非境内局势，马拉维、津巴布韦、莫桑比克、尼日利亚、加纳等多个非洲国家政府提醒在南公民提高警惕。尼日利亚、加纳两国政府此前还就其公民安全问题向南非提出交涉。

警方6月30日部署3万余名执法人员，协调超过20万名私人安保人员维持公共秩序。警方表示，全国大多数游行以“和平方式”结束，少数地区发生零星暴力事件。警方当天逮捕超过900人。约翰内斯堡当天发生枪击事件，造成两人受伤。

针对反非法移民游行，南非总统拉马福萨在面向全国发表的电视讲话中强调，任何组织或个人都无权自行驱逐外国公民，也不能煽动暴力、仇恨或实施私刑。

移民只是“替罪羊”？

南非是非洲大陆最发达经济体之一，长期吸引大量周边国家及其他地区移民。据南非政府6月发布的数据，南非登记在册的合法移民约有310万人。对非法移民的统计，研究机构与政府部门的数据差异较大，估算在200万至500万之间。

南非内政部4月发表声明说，自2024年民族团结政府成立以来，共计驱逐近11万名非法移民。边境管理部门7月2日表示，自6月7日以来，南非已通过与津巴布韦接壤的拜特布里奇口岸遣返超过3.5万名非法移民。

记者观察发现，移民议题并非只关乎非法移民，还成为社会不满情绪的宣泄“出口”，其背后反映的仍是南非长期积累的经济社会问题。

近年来，南非经济增长持续低迷。官方数据显示，全国失业率长期维持在30%左右，青年失业率超60%。在部分社区，居民普遍面临收入下降、生活成本上升、公共医疗资源紧张以及供电、供水等公共服务不足的问题。

5月19日，车辆在南非约翰内斯堡的加油站加油。新华社记者陈为摄

在此背景下，部分抗议者将矛头指向外来移民，认为其挤占就业机会并加重公共资源压力，还与部分地区犯罪问题相关联。

南非政府则始终强调，政府将继续依法打击非法移民，同时反对任何针对外国公民的暴力行为。

南非茨瓦内理工大学公共管理系副教授里基·穆尼亚拉齐·穆孔扎接受新华社记者采访时说：“真正的问题在于经济长期增长缓慢，无法为本国民众提供足够的工作机会。同时，公共服务质量下降，背后还有国家治理能力不足等诸多结构性因素。”

“人们把比移民问题更深层、更复杂的经济和治理难题，归咎于外国移民，将他们当成了‘替罪羊’。”穆孔扎说。

社会不满情绪出口

近年来，随着移民大量涌入，贫富悬殊加剧等引发的社会矛盾时有激化，南非部分社区逐渐将经济社会问题归咎于外来移民。

2008年5月，约翰内斯堡的亚历山德拉贫民区爆发排外暴力活动。当地居民指责来自津巴布韦、莫桑比克等国移民抢占就业机会、压低工资。骚乱随后迅速扩散至豪登省、夸祖卢-纳塔尔省和西开普省等地，造成至少62人死亡、数百人受伤，近10万人流离失所，成为种族隔离制度终结后最严重的仇外暴力事件之一。

2015年4月，南非当时的祖鲁王古德威尔·兹韦利蒂尼发表争议性言论，称“外国人应该回到他们自己的国家”。祖鲁王是祖鲁族人的领袖，享有崇高威望。尽管他随后否认相关言论，仍导致德班等地爆发新一轮暴力排外活动，多家外国公民经营的商铺遭纵火和抢劫。尼日利亚、马拉维等多国政府一度协助本国公民撤离南非。

2023年7月10日，在南非约翰内斯堡一处商业区，行人在雪中行走。新华社记者张誉东摄

2019年9月，约翰内斯堡及其周边地区爆发针对外国公民商铺的暴力活动，造成至少12人死亡，数千家商铺遭抢劫或破坏。系列暴力事件导致尼日利亚、赞比亚等国政府向南非提出交涉，非洲联盟也对南非予以谴责。

2021年以来，以“杜杜拉行动”为代表的反非法移民运动逐渐兴起，组织社区巡逻等活动并要求外国公民出示证件，呼吁让南非公民“优先获得工作机会”。支持者认为这是维护国家利益，批评者则指责其助长排外情绪和“动用私刑”。

现阶段，移民问题已成为南非社会治理中的长期议题。南非政府一方面持续加强边境管理、打击非法移民和人口贩运；另一方面不断强调，反非法移民抗议不能过界，不能演变为针对外国公民的仇恨和暴力。

对于未来可能成为“常态”的反非法移民示威活动，观察人士认为，考验南非政府的不仅是在抗议期间维护社会秩序，更在于如何依法加强移民治理、保障合法移民权益、回应本国公民经济诉求，从而在根本上缓解社会矛盾。

来 源：新华网

原标题： 记者观察：南非“排外情绪”因何一再爆发

记者 靳博文 蒋国鹏

本文转自：温州新闻网 66wz.com