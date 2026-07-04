新华网 2026-07-04 11:11:34

美国《纽约时报》2日以知情美国官员为消息源报道，美国和伊朗今春着手谈判时，以色列可能仍在密谋暗杀伊方高级谈判代表。由于担心以方行动破坏谈判，美国甚至要求该地区其他国家向伊朗示警。

美国《纽约时报》2日以知情美国官员为消息源报道，美国和伊朗今春着手谈判时，以色列可能仍在密谋暗杀伊方高级谈判代表。由于担心以方行动破坏谈判，美国甚至要求该地区其他国家向伊朗示警。

自战事爆发以来，刺杀伊朗领导层就是以色列的一项策略。一些美国官员说，谈判关键人物伊朗外交部长阿拉格齐和伊斯兰议会议长卡利巴夫可能一直是以色列的暗杀目标，随着美伊谈判4月开启，美方对他们遇袭的担忧加剧，甚至让地区国家出面提醒伊朗相关风险。

报道说，美伊代表团赴巴基斯坦首都伊斯兰堡会晤的安排确定后，伊方曾担忧以色列将借此机会暗杀卡利巴夫和阿拉格齐。为此，伊朗通过巴基斯坦和卡塔尔方面的中间人向美国寻求保证，即以色列不会采取任何行动；巴方派出战斗机护送载有伊朗代表团的伊方专机，自伊朗边境前往伊斯兰堡并在会议结束后返回；伊朗自身也强化了安全措施。

这是4月11日在巴基斯坦首都伊斯兰堡拍摄的美伊谈判相关海报。新华社发（艾哈迈德·卡迈勒摄）

4月11日，美国副总统万斯率领的美方代表团和卡利巴夫率领的伊方代表团在巴基斯坦总理夏巴兹见证下，在伊斯兰堡进行了美伊自1979年以来最高级别的“面对面”谈判。谈判次日结束，双方未达成任何协议。

据《纽约时报》报道，在伊方代表团返回首都德黑兰途中，一度出现来自以色列的安全威胁。伊朗安全部队向卡利巴夫乘坐的飞机示警：有情报显示以色列计划袭击该飞机，两架以军战机已从伊朗西部边境进入伊朗领空。而后，伊方飞机在东部边境地区紧急降落，伊朗代表团用了大约8个小时，由陆路返回德黑兰。

《纽约时报》说，美国政府“怀疑”以色列可能密谋暗杀阿拉格齐和卡利巴夫，凸显美以在伊朗战事爆发后很快出现分歧。美国希望与伊朗达成协议，以色列却并非如此。以方官员4月对最初为期两周的停火表示了非常勉强的支持；在6月美伊谅解备忘录公布后，以色列更是深感挫败，因为这份谅解备忘录没有实现以方设定的多个战争目标，即迫使伊朗政权更迭、摧毁伊朗的地区代理势力和重挫伊朗导弹计划。以色列官员还担心，谅解备忘录将让伊朗获得巨额资金，助其迅速重建，且不会对伊朗核计划构成有意义的限制。

6月21日，在瑞士比尔根山会谈现场附近，安保人员设置路障。美国和伊朗代表团当日在瑞士比尔根山开始谈判。这是美伊签署谅解备忘录后的首轮会谈。新华社记者连漪摄

以色列驻美国大使馆发言人拒绝就《纽约时报》报道内容发表评论。美国《华尔街日报》今年3月曾爆料，以色列把阿拉格齐和卡利巴夫列入了暗杀名单，但美国开始讨论与伊朗谈判后，他们被从名单上暂时去除。

来 源：新华网

原标题： 美媒：美国曾提醒伊朗 当心以色列暗杀谈判高官

记者 陈立希

本文转自：温州新闻网 66wz.com