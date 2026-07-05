温州日报 2026-07-05 08:52:54

7月2日，外交部发言人毛宁再次通过Facebook、X、Instagram等海外社交平台向全球推介温州洞头。这也是继6月10日“两岸半屏山”主题推介后，短短一个月内洞头第二次站上外交部全球传播的“聚光灯”下。

温州网讯 7月2日，外交部发言人毛宁再次通过Facebook、X、Instagram等海外社交平台向全球推介温州洞头。这也是继6月10日“两岸半屏山”主题推介后，短短一个月内洞头第二次站上外交部全球传播的“聚光灯”下。

视频中，望海楼巍峨壮丽，万顷东海壮阔无垠，滨海民宿、金色沙滩、海上运动、渔村体验等旅游业态丰富多元，尽显国际生态旅游岛的独特韵味。

从半屏山的两岸乡愁到国际生态旅游岛的山海诗意，洞头何以持续吸引世界目光？答案，藏在温州外事赋能的默默耕耘之中。

近年来，全市外事系统主动融入全市对外开放大局，把服务国际传播能力建设作为常态化工作，以精准外事服务和多元国际渠道，持续为地方“走出去”铺路架桥。此次洞头“一月两登”外交部推介平台，正是上下贯通、内外联动的自然结果。在上级外事部门指导支持下，市县两级协同发力，让海岛故事以最恰当的方式抵达最广阔的受众。

两次推介各有侧重、互为补充。6月的半屏山推介，以“一半在洞头、一半在台湾”的地理同源，诉说两岸割舍不断的血脉亲情；7 月的全域推介，则以“国际生态旅游岛”的清新形象，展现中国海岛的生态之美与发展活力。碧海蓝天下的崖壁礁石，渔舟唱晚里的海岛人家，在镜头中交织成动人的温州叙事。

市外办相关负责人表示，当前，全市外事系统正以构建“151110”外事工作体系为总牵引，即锚定“全省一流、全国前列”主目标，全力打造“党管外事、经济外事、优质外事、诚信外事、平安外事”五大高地建设，倾力培育一批高能级对外交流合作平台、扩容提升一批“国际化街区”，深入实施“十百计划”——重点推进“百嘴传播”行动，依托温州海丝传播中心等平台，发掘引导更多知华友华的外籍传播官，让世界听见更多温州声音，把温州的开放优势、文化魅力与发展活力，转化为可感、可近、可传播的国际叙事。

来 源：温州日报

原标题： 外交部发言人再次推介温州洞头 海岛故事跨越山海走向世界

记者 黄荣杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com