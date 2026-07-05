温州日报 2026-07-05 08:52:00

7月1日，泰顺县仕阳镇万排社区里机器轰鸣，总投资1.8亿元的抹茶（碾茶）精深加工项目破土动工。这一项目落地，标志着泰顺茶产业迈入精深加工新赛道，将为当地3.1万亩茶园开辟全新市场空间。

仕阳茶田。季家会 摄

温州网讯 7月1日，泰顺县仕阳镇万排社区里机器轰鸣，总投资1.8亿元的抹茶（碾茶）精深加工项目破土动工。这一项目落地，标志着泰顺茶产业迈入精深加工新赛道，将为当地3.1万亩茶园开辟全新市场空间。

该项目占地面积约20亩，依托仕阳镇高山云雾优质茶资源，重点落地抹茶精深加工工业项目，打造以智能化抹茶加工为核心、配套产业协同发展的现代化抹茶产业示范基地。项目新建标准化工业厂房，落地成套智能化抹茶精深加工生产线，引进高精度自动化加工配套设备，搭建规模化、标准化、精细化的抹茶工业加工体系，打通原料处理、精深加工、成品封装、产品研发全产业链工序，聚焦抹茶精深加工主业，打造区域特色抹茶工业加工标杆项目。

引人关注的是，该项目由本土企业、行业龙头、社会资本三方联合组建运营。投资方泰顺青岚茶叶有限公司，由温州崇安企业管理有限公司、温州霄界企业管理有限公司与绍兴山地茶业有限公司联合出资设立。其中，绍兴山地茶业正是抹茶国家标准牵头制订企业——御茶村的运营主体，拥有全套日本制茶设备、多项制茶专利及多国有机认证，32年零食品安全事故的行业口碑将为项目提供顶尖技术支撑。

“过去本地茶叶多停留在粗加工阶段，销路和价格都受到较大制约。”仕阳镇本土茶企、浙江泰龙制茶有限公司董事长谢细和感慨道，“抹茶深加工项目落地后，本地鲜叶不愁销路，茶叶附加值也将翻番，这对茶企和茶农都是实实在在的利好。”

仕阳镇作为浙江省特色农业强镇，茶产业是全镇核心支柱产业。目前全镇已建成标准化生态茶园3.1万余亩，万排片区更是泰顺“三杯香”高山茶的核心主产区。2025年，仕阳镇农业总产值达2.6亿元，其中茶产业全产业链产值突破2.2亿元。镇内拥有泰龙制茶等一批本土龙头茶企，通过专业合作社联动发展，长期带动数百户茶农标准化种植、稳定增收。

项目的联农带农效应同样值得关注。据仕阳镇有关负责人介绍，项目投产后将大量吸纳本地鲜叶原料，稳定茶农销路和收益。同时，当地正着力构建“订单农业+保底收购”的利益联结机制，覆盖茶园面积超2万亩，近1500户农户将从中受益。此外，镇强村公司整合各村集体资金抱团入股2000万元，农户可以土地经营权入股，每年享受保底分红与产业链利润分红，实现“租金+股金+薪金”三重收益。

根据规划，仕阳镇力争到2027年实现茶产业全产业链产值提升至3.8亿元以上，其中抹茶产值超1亿元，带动全镇9000余名茶农户年均增收1万元以上。以产业强村上排村为核心，培育带动周边8个村实现年经营性收入80万元以上，农民人均可支配收入突破3.5万元。

“这个项目不仅是一条生产线，更是一条产业链、一条致富链。”仕阳镇有关负责人表示，接下来仕阳镇将立足国家农业产业强镇建设，推动茶产业提档升级，联动龙头企业发展抹茶精深加工，打造标准化茶园，完善利益联结机制，做强茶叶品牌，并推进茶旅融合发展，持续拓宽群众增收渠道，努力将仕阳镇建设成为全国农业产业强镇的示范标杆。

来 源：温州日报

原标题： 泰顺抹茶精深加工项目开工建设 填补浙南现代化抹茶全产业链空白

记者 徐龙飞 通讯员 李绍庆 蓝舒丹

本文转自：温州新闻网 66wz.com