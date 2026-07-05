温州日报 2026-07-05 09:35:52

据统计数据显示，今年1至5月，温州市货物出口总额达1075.0亿元，其中民营企业贡献出口额1037.2亿元，同比增长4.4%。民企出口占全市出口比重高达96.5%，不仅连续多年稳居九成以上，更较上年同期提升1.2个百分点。

温州网讯 不久前闭幕的第四届链博会上，吉星汽车科技（温州）有限公司签约菲律宾PESIN公司，正式开拓东南亚新能源商用车海外市场；稍早的第四届中国（印尼）贸易博览会上，来自温州电力设备、汽摩配、泵阀、眼镜等特色优势制造业的59家企业，揽下意向订单2.63亿美元。

今年以来，在全球贸易格局深度调整的复杂环境下，温州民营企业凭借产品向“新”向“绿”的硬实力，市场向外的活力，在出海征程中全速前进。

据统计数据显示，今年1至5月，温州市货物出口总额达1075.0亿元，其中民营企业贡献出口额1037.2亿元，同比增长4.4%。民企出口占全市出口比重高达96.5%，不仅连续多年稳居九成以上，更较上年同期提升1.2个百分点。作为外贸“稳定器”，民企在复杂外部环境下的压舱石作用愈发凸显。

产品结构向新向绿

“智造”引领价值攀升

从“制造”到“智造”，产品结构的质变是民企出口逆势上扬的核心驱动力。

在巴西，加西亚电子电器携手当地Soprano公司共建的“中巴第三代模块化断路器智能生产线”正满负荷运转，实现温州智能制造标准的海外复制；在澳大利亚，麦田能源于2026年4月单月完成新能源设备装机25000套，装机容量达1.05GWh，占据当月澳洲整体市场约43.75%的份额，并连续三个月稳居户用储能月度出货榜首。

温州市商务局负责人表示，高端化与绿色化转型步伐加快，为出口注入了强劲动能。数据印证了这一趋势：1至5月，全市机电产品出口额达641.0亿元，同比增长11.9%，占出口比重进一步提升。这一增速显著高于同期浙江全省机电产品5.9%的平均增长水平，反映出温州制造业转型升级的扎实成效。

拉长时间轴看，一季度数据更为亮眼：机电产品出口同比增长18.7%，高技术产品出口同比增长1倍，“新三样”产品出口达36.1亿元，创同期新高，增长2倍。其中，锂电池出口32.1亿元，激增5倍；风力发电机组出口2.4亿元，温州出口产品正加速向价值链高端迈进。

市场布局持续优化

新兴市场成增长新引擎

好产品还需精准匹配大市场。面对单一市场波动风险，温州民企通过主动出击，加速编织覆盖新兴市场的多元网络。

今年以来，全市累计组织2000余家企业参与境内外商务活动160余场，重点聚焦RCEP、东盟及非洲等新兴区域。得益于精准布局，1至5月全市对RCEP国家出口额同比大幅增长15.9%，对东盟出口增长4.1%，对非洲出口增长3.2%，新兴市场成为拉动出口增长的重要引擎。

在金砖及共建国家市场，温州企业已从简单的产品输出向技术、方案输出升级。浙江法拉迪电气为埃塞俄比亚国家电力局输配电网络改造工程提供自主生产的变压器及调压器，覆盖8个主要城镇；浙江科瑞普电气则在俄罗斯搭建起涵盖输配电保护、工控、新能源储能在内的全链条产品矩阵，提供定制化成套电气解决方案。在中东，组团出海的温州眼镜企业在迪拜设立展示中心，把光学眼镜、太阳镜产品直接面向中东、北非客商展示，1至5月对阿联酋出口同比增长超30%，并斩获沙特、科威特连锁店年度供货合同；在拉美，平阳宠物用品企业借助跨境电商平台，对拉美出口同比增长47%。

基于扎实的市场拓展成效，工信部近日发布的2026年金砖国家产业合作案例名单中，创奇、加西亚、法拉迪、科瑞普等4家温州电气企业成功入选，合作范围覆盖俄罗斯、巴西、埃塞俄比亚等多个国家。企业人士普遍认为，在稳固传统市场基本盘的同时，新兴市场的快速扩容不仅有效对冲了外部风险，更为温州民企外贸高质量发展开辟了新的增长极。

来 源：温州日报

原标题： 稳占96.5%！温州民企凭“新”出海 外贸“稳定器”动力澎湃

记者 王木正

本文转自：温州新闻网 66wz.com