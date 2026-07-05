温州发布 2026-07-05 09:35:00

连日来，温州各地荷塘进入盛花期，粉白相间的荷花次第绽放，在夏日微风中摇曳生姿，吸引不少市民打卡观赏。

连日来，温州各地荷塘进入盛花期，粉白相间的荷花次第绽放，在夏日微风中摇曳生姿，吸引不少市民打卡观赏。

景山公园

推荐观赏点：景山公园沁春园水禽湖区域

景山公园沁春园水禽湖区域栽种荷花220余株，浅粉、深粉、粉白，各色花苞亭亭而立，次第开放。

鹿城区

推荐观赏点：杨府山公园南门广场

7月，杨府山公园荷花季如约而至。5000平方米水域荷景与600余缸荷花点缀的南门广场，构成一幅动人的夏日画卷。

龙湾区

推荐观赏点：龙翔湖公园

荷叶层层叠叠铺展，粉嫩荷花错落，亭亭立于水面，清风掠过，荷香漫溢开来，是市民就近消暑赏景的绝佳去处。

瓯海区

推荐观赏点：荷塘月色公园

碧水、绿荷、粉花相映成趣，构成一幅幅灵动雅致的夏日画卷，吸引众多市民游客前往打卡。

乐清市

推荐观赏点：清和公园、王十朋故里

清和公园、王十朋故里景区内草木郁郁葱葱，粉白花瓣缀着晨露迎风轻摇，连片的荷花次第盛放。

瑞安市

推荐观赏点：中塘河公园、瑞祥新区罗阳大道西侧沿河景观（罗阳大道与院士路交叉口附近）

翠绿荷叶铺满水面，各色荷花错落有致、竞相绽放，彩蝶在花间翩跹，呈现出滨水夏日的诗意画卷。

永嘉县

推荐观赏点：中塘溪公园

满塘荷花搭配硫华菊，山林环绕，清新别致。粉荷错落绽放，溪畔清风拂面，尽显水乡夏韵。

文成县

推荐观赏点：周壤镇联丰村百姓书屋前荷塘

书屋旁连片荷塘碧叶连天，粉白荷花次第盛放，蜻蜓栖于花苞，书香荷韵相融，是夏日静心观景的绝佳点位。

平阳县

推荐观赏点：水头镇南湖社区

南湖夏日限定浪漫，满目清荷、云舒山远，藏着一整个盛夏温柔治愈的光景。

泰顺县

推荐观赏点：交垟土楼

层层叠叠的荷叶铺满湖面，碧色如洗、翠意连绵，像无数柄撑开的青玉伞，铺满整片碧波，温柔又治愈。

苍南县

推荐观赏点：龙溪湖公园

7月的龙溪湖，荷花正值盛花期。碧叶铺满水面，粉白花瓣在晨光中半开半合。来此漫步，恰可揽尽夏日最动人的一池清欢。

龙港市

推荐观赏点：城市公园中心湖区

每逢盛夏，满池荷花竞相绽放，粉白黛绿、清香袭人。木栈道蜿蜒其间，游客可近距离赏荷、拍照打卡。

温州生态园

推荐观赏点：三垟湿地五福园五沚莲馨、生态示范片瑶池湖

漫步曲桥之上，一步一景皆入画。微风拂过，绿波翻涌、素蕖凝雪，满池清幽荷香扑面而来，令人沉醉不知归路。

来 源：温州发布

原标题： 温州夏日限定！满屏荷花上线！

本文转自：温州新闻网 66wz.com