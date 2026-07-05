温州教育发布 2026-07-05 09:35:00

根据《2026年温州市中等职业学校招生工作方案》，全市教育系统现已完成中职学校第一批次和第二批次招生录取工作。

根据《2026年温州市中等职业学校招生工作方案》，全市教育系统现已完成中职学校第一批次和第二批次招生录取工作。

考生和家长可登录“温州市中招管理系统”查看录取信息，或者通过“温州教育发布微信公众号-便民服务-中招管理系统”和“温州教育招生考试微信公众号-中考查询”查看录取信息。

7月4日8时，中招管理系统开放中职学校录取结果查询，同时公布中职剩余计划学校和专业名单。未被录取的考生，可携带分数卡等资料，直接到全市有剩余招生计划的中职和技工学校现场报名。7月4日中午12时起，中招管理系统开放录取码查询，中职线下补录开始。已被中职第三批次线下补录的考生，不再参加普高第三批次民办学校征求志愿录取。

特别提醒：中招管理系统中的录取码是线下补录的唯一凭证。招生学校将考生录取码录入中招管理系统后，即表示被该学校录取，考生将无法再参与其他学校的录取。请考生和家长保管好录取码，切勿轻易泄露。

全市中职和技工学校剩余招生计划如下：

来 源：温州教育发布

原标题： 重要通知：温州中职（技工）剩余招生计划公布

本文转自：温州新闻网 66wz.com