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坐飞机，要便宜了！温州加密暑期航线

温州发布 2026-07-05 09:35:00
中国国航等航空公司7月3日发布公告显示，自7月5日0时起销售的中国内地航线客票，燃油附加费将下调。小编从温州机场了解到，暑运期间，温州机场将加密一批航线，一起来关注。

　　中国国航等航空公司7月3日发布公告显示，自7月5日0时起销售的中国内地航线客票，燃油附加费将下调。

　　下调后的具体标准为：

　　800公里（含）以下航线每航段50元，800公里以上航线每航段100元。

　　婴儿旅客免收燃油附加费，儿童、革命伤残军人、因公致残人民警察客票燃油附加费减半收取。

　　据悉，对比现行燃油附加费标准，800公里（含）以下航线将下调30元，800公里以上航线将下调50元。

　　小编从温州机场了解到，暑运期间，温州机场将加密一批航线，一起来关注↓

　　今年，温州迭代升级了“一张机票游温州”政策，对于乘飞机来温的游客，凭7天内抵达温州的机票或登机牌，可在全市75个景区景点享受免门票、12个景区景点享受门票5折等优惠。

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原标题： 坐飞机，要便宜了！温州加密暑期航线

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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