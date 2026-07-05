坐飞机，要便宜了！温州加密暑期航线
温州发布 2026-07-05 09:35:00
中国国航等航空公司7月3日发布公告显示，自7月5日0时起销售的中国内地航线客票，燃油附加费将下调。小编从温州机场了解到，暑运期间，温州机场将加密一批航线，一起来关注。
中国国航等航空公司7月3日发布公告显示，自7月5日0时起销售的中国内地航线客票，燃油附加费将下调。
下调后的具体标准为：
800公里（含）以下航线每航段50元，800公里以上航线每航段100元。
婴儿旅客免收燃油附加费，儿童、革命伤残军人、因公致残人民警察客票燃油附加费减半收取。
据悉，对比现行燃油附加费标准，800公里（含）以下航线将下调30元，800公里以上航线将下调50元。
小编从温州机场了解到，暑运期间，温州机场将加密一批航线，一起来关注↓
今年，温州迭代升级了“一张机票游温州”政策，对于乘飞机来温的游客，凭7天内抵达温州的机票或登机牌，可在全市75个景区景点享受免门票、12个景区景点享受门票5折等优惠。
来 源：温州发布
原标题： 坐飞机，要便宜了！温州加密暑期航线
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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