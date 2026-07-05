事关暑期校外培训，这份“避坑指南”请温州家长查收！
亲爱的家长朋友们：
蝉鸣盛夏，暑期将至。为了让孩子们度过一个安全、舒展、有意义的假期，向您发出五点温馨提示：
一、合理规划假期，给孩子留足成长空间
假期不是“第三学期”，不必把日程排得满满当当。建议您和孩子一起制定松紧适度的假期计划，留出阅读、运动、做家务、探索兴趣的自由时间，让孩子在松弛的节奏里舒展身心，为新学期积蓄成长动力。
二、警惕违规培训，守护假期完整时光
任何形式的隐形变异学科类培训均属于违规行为。请您不要被“别人家孩子都在补课”的氛围裹挟，理性看待“补课”的焦虑，别让孩子的假期在反复刷题中消耗。不妨带孩子走进图书馆、科技馆、博物馆，用高质量的陪伴代替机械补课，收获更有温度的成长体验。
三、选报兴趣班，务必守好安全“三关”
如果您为孩子选报体育、艺术、科技类非学科类兴趣班，请务必做好三项核验：
查资质：通过“全国校外教育培训监管与服务综合平台”“浙里艺培”“浙体培”查询机构合规信息，确认机构证照齐全且在经营场所显著位置公示，坚决避开居民楼、车库里的无证“黑机构”。
核师资：确认授课教师持有对应职业资格证书、无犯罪记录证明，相关信息在培训机构公示栏可查。
看场地：实地查看培训机构消防设施、监控系统、应急疏散预案是否完备，消防通道保持畅通，杜绝安全隐患。
四、规范缴费流程，守住自身资金安全
签规范合同。统一使用由教育部发布的《中小学生校外培训服务合同（示范文本）（2021年修订版）》签约，将机构承诺全部写入合同条款，明确退费规则与权责划分。
走官方平台。全部费用通过“校外培训家长端APP”或支付宝“校外培训家长端小程序”进行缴费，确保预收费全额纳入监管。
守限额红线。坚决不一次性缴纳超3个月、60课时或5000元的费用，拒绝“年卡大优惠”“培训贷”等诱导，遇到机构频繁换地址、换负责人的情况，请立刻提高警惕。
五、携手共治，共建清朗培训环境
欢迎您参与校外培训社会监督，若发现隐形变异违规学科类培训、发布违规学科类培训广告等问题，可直接扫描“清朗码”提交线索，也可以拨打属地教育部门举报电话反映情况，我们将第一时间核查处置。
学科类隐形变异违规培训
社会监督“清朗码”
教育是一场漫长的陪伴，不是百米冲刺。这个夏天，不妨放慢脚步，陪孩子去看夏夜的星空，去完成一次小小的探索。愿每一个孩子都能拥有一个安全、快乐、舒展的暑假。
来 源：温州教育发布
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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