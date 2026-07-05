温州市启动普高第三批次民办学校跨区域统筹招生
温州教育发布 2026-07-05 09:35:00
根据温州市2026年普通高中招生工作安排，7月4日启动普高第三批次民办学校跨区域统筹招生。全市范围内符合条件且未被任何普高或中职学校录取的考生，可登录温州市中招管理系统，填报相应学校志愿。志愿填报个数不限，根据考生成绩，按照平行志愿方式进行录取。
根据温州市2026年普通高中招生工作安排，7月4日启动普高第三批次民办学校跨区域统筹招生。全市范围内符合条件且未被任何普高或中职学校录取的考生，可登录温州市中招管理系统，填报相应学校志愿。志愿填报个数不限，根据考生成绩，按照平行志愿方式进行录取。
志愿填报时间
7月4-6日（每天8:00-17:00）
志愿填报入口
温州市中招管理系统
录取结果查询时间
志愿填报当天22:00前
录取结果查询入口
温州市中招管理系统
招生学校
详见温州市中招管理系统内列表
特别提醒
未在温州市中招管理系统内的温州市域外学校均不得在我市招生，违规招录的考生将无法建立学籍。请家长和考生务必注意。
来 源：温州教育发布
原标题： 温州市启动普高第三批次民办学校跨区域统筹招生
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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