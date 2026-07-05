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温州市启动普高第三批次民办学校跨区域统筹招生

温州教育发布 2026-07-05 09:35:00
根据温州市2026年普通高中招生工作安排，7月4日启动普高第三批次民办学校跨区域统筹招生。全市范围内符合条件且未被任何普高或中职学校录取的考生，可登录温州市中招管理系统，填报相应学校志愿。志愿填报个数不限，根据考生成绩，按照平行志愿方式进行录取。

　　根据温州市2026年普通高中招生工作安排，7月4日启动普高第三批次民办学校跨区域统筹招生。全市范围内符合条件且未被任何普高或中职学校录取的考生，可登录温州市中招管理系统，填报相应学校志愿。志愿填报个数不限，根据考生成绩，按照平行志愿方式进行录取。

　　志愿填报时间

　　7月4-6日（每天8:00-17:00）

　　志愿填报入口

　　温州市中招管理系统

　　录取结果查询时间

　　志愿填报当天22:00前

　　录取结果查询入口

　　温州市中招管理系统

　　招生学校

　　详见温州市中招管理系统内列表

　　特别提醒

　　未在温州市中招管理系统内的温州市域外学校均不得在我市招生，违规招录的考生将无法建立学籍。请家长和考生务必注意。

来　源：温州教育发布

原标题： 温州市启动普高第三批次民办学校跨区域统筹招生

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑：杨丽审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
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