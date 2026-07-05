潮新闻 2026-07-05 09:47:40

近日，为切实关心关爱高温下坚守岗位的户外劳动者，结合杨梅丰收时令，温州市总工会巧做“梅文章”，将夏日送清凉与助农帮扶有机结合，采购了约1万公斤本地优质杨梅，依托全市各级工会驿站，开展“‘梅’好驿站·清凉一夏”活动。

入夏以来，持续高温天气给环卫工人、外卖骑手、快递员等户外劳动者带来严峻“烤”验。近日，为切实关心关爱高温下坚守岗位的户外劳动者，结合杨梅丰收时令，温州市总工会巧做“梅文章”，将夏日送清凉与助农帮扶有机结合，采购了约1万公斤本地优质杨梅，依托全市各级工会驿站，开展“‘梅’好驿站·清凉一夏”活动，以杨梅牵起关心关爱户外劳动者与助农增收的两端温情，让工会驿站既是户外劳动者的“避暑港湾”，也是助农惠农的“共富窗口”。

温州市总工会供图

活动现场，工会志愿者们将带着果香的新鲜杨梅、饮用水、防暑药品、清凉扇、毛巾等防暑物资一一送至户外劳动者手中。在各工会驿站休息点，奔波劳作的环卫师傅、外卖小哥接过清甜解暑的杨梅，在凉意十足的驿站内歇脚纳凉，品尝本地时令鲜果，感受工会“娘家人”的贴心关怀。“大热天在外跑，能在驿站歇歇脚，还能吃到新鲜杨梅，既解渴又暖心，工会的关怀实实在在。”一位外卖骑手感慨道。

温州市总工会供图

此次“梅好驿站·清凉一夏”活动，是温州市总工会深化户外劳动者服务、延伸工会驿站服务内涵的创新举措，活动突出双向赋能，一方面把本地优质杨梅作为清凉慰问品送上一线，让户外劳动者品尝家乡特色鲜果，增添夏日凉意；另一方面，以消费帮扶助力果农拓宽销路，缓解丰产销售难题，以工会力量助力乡村特色产业发展，实现关爱劳动者与助农惠农双向共赢。

温州市总工会供图

这份“梅”好由市总工会领衔，由全市各县（市、区）工会接棒，他们依托工会驿站，让这份带着果香的清凉关怀遍布城乡街头，惠及更多高温下的户外劳动者。比如，在洞头，洞头区总工会依托全区5个工会驿站，为环卫工人、快递员、外卖骑手、网约车司机、渔业工作者、交警、建筑工人等户外劳动者送去300份新鲜杨梅；在乐清虹桥镇淘宝闪购骑士驿站内，外卖小哥们接过工会“娘家人”送来的东魁杨梅，脸上笑开了花。连日来，乐清市总工会将1200余公斤本地优质东魁杨梅送往当地15个工会驿站；在山区泰顺，全县6个工会驿站站点为户外劳动者送去2000斤杨梅，让他们在烈日下获得片刻“清凉”。

温州市总工会供图

温州市总工会相关负责人表示，下一步，市总工会将持续做实常态化暖“新”服务，不断丰富驿站服务项目，提升服务质效，持续用心用情服务好广大户外劳动者和新就业形态劳动者，让工会驿站真正成为有温度、有情怀、接地气的工会服务阵地。

温州市总工会供图

来 源：潮新闻

原标题： “梅”好驿站 温州各地工会驿站为一线小哥送清凉

通讯员 邵晨晨 记者 叶小西

本文转自：温州新闻网 66wz.com