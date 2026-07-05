潮新闻 2026-07-05 09:42:54

铁路信号设备是列车安全运行的“神经中枢”，信号职工如同守护这“神经中枢”的“医生”。2000年，李志勇从上海铁路局金华电务段进入金温铁道公司工作，从此扎根浙西南群山间的车站、钢铁轨道，一干就是二十五年。

铁路信号设备是列车安全运行的“神经中枢”，信号职工如同守护这“神经中枢”的“医生”。2000年，李志勇从上海铁路局金华电务段进入金温铁道公司工作，从此扎根浙西南群山间的车站、钢铁轨道，一干就是二十五年。从信号工区到作业区，从金温货线到乐清湾线、金台铁路“三线”贯通，他以党员的忠诚、工匠的坚守和师者的担当，在地方铁路信号沃土上默默耕耘，用实干写下一名共产党员的责任与荣光。

浙江金温铁道公司供图

受命驰援，开山拓路奠基石

2000年9月，金温铁路（现为金温货线）自主运营初期，信号专业技术力量薄弱、运维体系几近空白。身为浙江金温铁道公司金华电务段骨干的李志勇主动请缨，成为首批投身金温铁路信号专业建设的核心人员。初到金华南，站场信号设备标准不一、管理制度缺失、故障处置无章可循，一切从零起步。2000年至2007年，他先后担任浙江金温铁道公司金华南、永康信号工区工长，扛起工区管理、设备养护、标准搭建的重担。山区铁路桥隧相连、线路蜿蜒，信号机、道岔、轨道电路分布零散，日常巡检和检修任务繁重。每逢“天窗点”，李志勇带头钻隧道、爬信号机、蹲守机械室，逐站摸排设备工况，逐条梳理电路隐患；白天扎根现场处置故障、组织标准化作业，夜晚对照国标结合金温铁路实际，梳理作业流程、检修台账、应急预案，逐步建起基层信号运维体系。七年工长岁月，他带领班组啃下设备整治、应急处置、标准化建设等硬骨头，补上金温铁道公司自主运营的信号短板，为安全运行筑牢根基。

勇挑重担，护航“三线”显担当

2007年3月，李志勇调任信号作业区作业长，责任更重。随着乐清湾铁路支线、金台铁路相继建设并移交金温铁道公司运营，“三线联动”格局渐成，信号专业面临全新挑战。两条新线跨越山区、港区，站场多、设备新、联调联试难度大。作为作业区负责人和党员先锋，他主动全程跟进，从图纸会审、施工盯控、联锁试验到竣工验收、开通运维，一一对照技术规范逐项校验设备安装、电路配线和联锁逻辑，及时协调解决施工与运维衔接难题，规避大量后期隐患，保障两条新线顺利开通、平稳接管。

浙江金温铁道公司供图

李志勇面对“三线”并存、点多线长的运维压力，他结合多年经验优化分区管理，细化差异化检修标准，完善汛期、寒潮专项应急预案。二十五年来，无论酷暑寒冬，只要信号设备报警，他总是第一时间赶到现场，精准排查、快速处置，守住信号设备零重大故障的安全底线，以专业担当护航“三线”铁路运输安全畅通。

薪火相传，深耕育才铸铁军

二十五载坚守，李志勇不仅是技术带头人，更是金温铁道公司信号人才队伍的“引路人”。新线开通后，大批青年职工加入，专业技能和实操经验亟待提升。作为老党员和技术骨干，他主动扛起传帮带责任，创新分层带教模式，为新职工制定“理论+实操”双轨培养计划。在机械室手把手讲解联锁电路原理，在现场示范道岔调试、信号机检修、电气测试要点，收集历年典型故障，自编讲义，定期组织全员授课和故障模拟演练。对待徒弟，他既严抓作业标准，又耐心答疑解惑，毫无保留地分享排障养护诀窍，引导他们树立“安全第一、精益求精”的理念。多年来，他带教的青年职工遍布“三线”各信号工区，许多人成长为工区骨干、工长和管理人员，撑起信号运维主力军，实现技术和精神的代际传承，为公司长远发展储备了坚实人才力量。

浙江金温铁道公司供图

二十五个春秋流转，李志勇始终以党员标准要求自己，扎根在浙江交通集团金温铁道公司“三线”铁路一线。他以平凡岗位上的长久坚守，践行入党誓词，诠释铁路人的使命，将新时代金温精神传递给每一位信号职工。

来 源：潮新闻

原标题： 信号无声，守护有痕 铁路“神经中枢”默默坚守记

记者 吴昱燊 共享联盟·金温铁道公司 刘佳园

本文转自：温州新闻网 66wz.com