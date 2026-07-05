新华网客户端 2026-07-05 09:45:15

食品安全关乎民生，社会共治重在宣教。近年来，浙江省温州市鹿城区市场监督管理局以“食安讲师团”为核心载体，持续深耕“专业化、精准化、场景化”宣讲体系，走出了一条“知识赋能、服务触达”的食品安全社会共治新路径。

食品安全关乎民生，社会共治重在宣教。近年来，浙江省温州市鹿城区市场监督管理局以“食安讲师团”为核心载体，持续深耕“专业化、精准化、场景化”宣讲体系，走出了一条“知识赋能、服务触达”的食品安全社会共治新路径。

温州市鹿城区市场监督管理局开展“小手拉大手”食安研学活动。

为解决宣讲力量薄弱、质量参差不齐的难题，温州市鹿城区市场监督管理局从“选、训、练”三个维度入手，全面强化队伍建设。在“选”人环节，不仅考察食品专业背景、岗位履职能力，还综合考虑执法、知识产权、审批等方面的专业知识，积极发掘一线监管执法骨干，持续优化人员结构；在“训”人方面，定期开展食品安全知识更新、法规解读等专题培训，并组织实地观摩、讲学互比等实操演练；在“练”人方面，通过动态管理和实战打磨，帮助宣讲员在精准对焦宣讲对象与内容的过程中快速成长，确保宣讲工作“有人干、能干好”。

“宣讲不仅要‘大水漫灌’，更要‘精准滴灌’。”温州市鹿城区市场监督管理局相关负责人表示，讲师团根据不同年龄、不同群体的认知特点，探索“听讲+参与”的互动模式，将食品安全知识拆解为清晰又便于理解的知识脉络。

温州市鹿城区市场监督管理局在新田园小学与学生一起进行食品安全情景剧表演。

据介绍，该讲师团分批分类梳理了“宣讲清单”，精准覆盖学校、企业、社区等六大重点场所。更为创新的是，温州市鹿城区市场监督管理局打通了供需对接的“最后一公里”，在微信公众号开设“点单预约”端口，企业、社区等单位可按需“下单”，讲师团将精准配送讲座、快检、检查指导等系列增值化服务，有效实现食品安全知识从“被动灌输”到“主动索取”的转变。

为了让宣讲更具吸引力、更富生命力，讲师团还打破传统“你讲我听”的模式，大力拓展线上线下宣讲阵地。在线上，讲师团精心制作食品安全童谣MV、“汇聚食安”以及开学第一课、安心年味等宣讲活动视频，涵盖餐饮操作规范、食材快检、消费提醒等实用知识，借助网络平台优势，广泛凝聚社会共治合力；在线下，创新推出食品安全“体验官”、游园会、直通车等一系列沉浸式、互动式主题活动，寓教于乐，让守护食安从家庭出发，食安理念从小萌芽。

温州市鹿城区市场监督管理局工作人员在幼儿园开展科普宣传。

据了解，自2018年3月成立至今，这支由120余名成员组成的讲师团，已累计开展各类宣讲活动1000余场，线上线下覆盖超100万人次，群众食品安全知晓率与满意度稳步提高，成为温州鹿城食品安全社会共治的一张“金名片”。

来 源：新华网客户端

原标题： 打造食安宣讲“金名片” 温州鹿城“食安讲师团”激活社会共治新动能

作者 朱健 吴安其/文 温州市鹿城区市场监督管理局/供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com