新华网客户端 2026-07-05 09:47:10

近日，温州医科大学附属温州中心医院联合温州大学、iRest艾力斯特、河南翔宇医疗等单位，组建温州市脑卒中脑机装备创新联合体，旨在推动脑机接口技术在卒中偏瘫康复中的研发与临床转化，让大脑重新“学会”指挥肢体。

近日，温州医科大学附属温州中心医院联合温州大学、iRest艾力斯特、河南翔宇医疗等单位，组建温州市脑卒中脑机装备创新联合体，旨在推动脑机接口技术在卒中偏瘫康复中的研发与临床转化，让大脑重新“学会”指挥肢体。

温医大温州中心医院脑机融合应用中心。

据介绍，脑卒中溶栓、取栓等急救端的技术已日趋成熟，但脑卒中后的康复却始终面临困境。温州医科大学附属温州中心医院执行院长耿武军说，卒中偏瘫患者的困境，在于大脑发出了运动指令，但受损的神经通路无法将信号传导至肢体。“我们需要一种从大脑出发的康复手段——通过读取脑信号，让大脑重新学会指挥肢体。”

耿武军说，这正是脑卒中脑机装备创新联合体诞生的初衷。脑机装备要在“想动”和“能动”之间架起一座桥：采集脑电信号、解码运动意图、驱动外骨骼带动肢体完成动作，向大脑提供即时反馈，重新激活神经可塑性。

据介绍，联合体将优先聚焦脑卒中后中重度运动障碍的成年患者，尤其是发病后1至6个月亚急性期的偏瘫人群。这一阶段是康复的“黄金窗口期”，也是现有医疗手段最为匮乏的时段。

温州中心医院拥有国家高级卒中中心、“神经外科”国家临床重点专科等优质平台，在意念驱动脑机康复等领域积累了扎实的临床与科研基础。联合体共建单位之一iRest艾力斯特，在脑电、肌电等微弱信号采集领域具备成熟的技术积累和制造能力，为临床成果向产品转化提供工程支撑。“我们希望在温州打造一个脑机康复装备的创新策源地。”iRest艾力斯特创新研究院执行院长周志靖表示，联合体的长远目标，是以温州为支点，辐射带动长三角地区，让更多患者在距离家更近的地方，用上最前沿的康复技术。

来 源：新华网客户端

原标题： 聚焦偏瘫康复 温州成立脑卒中脑机装备创新联合体

作者 周筱隆

本文转自：温州新闻网 66wz.com