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我国成功发射千帆极轨13组卫星

新华网 2026-07-05 10:55:30

　　7月4日17时30分，我国在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功将千帆极轨13组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。

　　这次任务是长征系列运载火箭的第655次飞行。

　　7月4日17时30分，我国在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功将千帆极轨13组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。新华社发（李甜甜摄）

　　7月4日17时30分，我国在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功将千帆极轨13组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。新华社发（李甜甜摄）

　　7月4日17时30分，我国在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功将千帆极轨13组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。新华社发（李甜甜摄）

　　7月4日17时30分，我国在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功将千帆极轨13组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。新华社发（李甜甜摄）

来　源：新华网

原标题： 我国成功发射千帆极轨13组卫星

记者 李国利、李宸

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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