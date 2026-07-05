新华网 2026-07-05 10:55:30

美加墨世界杯八分之一决赛4日拉开大幕，上届世界杯打入四强的摩洛哥队、亚军法国队战胜各自对手晋级，两队将在八强赛中碰面。

7月4日，加拿大队门将克雷波（右二）未能扑出摩洛哥队球员欧纳希（左二）的射门。新华社记者 李明 摄

本届世界杯首场16强赛中，摩洛哥队和东道主加拿大队上半场均未能取得进球。摩洛哥队在本届世界杯打入三球的锋线尖刀赛巴里因伤被替换下场。第50分钟，摩洛哥队的队长阿什拉夫右路开出任意球，找到埋伏在禁区边缘的欧纳希，后者迎球射门，打破僵局。

第82分钟，摩洛哥队利用反击机会扩大领先优势。迪亚斯禁区内吸引防守火力后送出横传，欧纳希再次迎球推射破门。全场补时第八分钟，迪亚斯在反击中送出妙传，拉希米轻松破门，将比分锁定在3:0。

摩洛哥队成为首支连续两届晋级世界杯八强的非洲球队。整场比赛，摩洛哥队一共5次射门，打进三球，展现出极高的射门效率。加拿大队成为本届赛事中首支被淘汰的东道主球队，但16强已是他们的世界杯历史最好战绩。

7月4日，法国队球员姆巴佩（左二）主罚点球破门。新华社发（吕小炜摄）

法国队与巴拉圭队的比赛中，双方上半场均无建树。下半场，替补登场的杜埃为法国队赢得点球机会。姆巴佩主罚命中，攻入个人本届世界杯第七球，世界杯总进球数达到19球，仅次于梅西的20球。最终，法国队1:0击败对手。

5日，巴西队将在16强赛中对阵挪威队，东道主墨西哥队迎战英格兰队。

来 源：新华网

原标题： 世界杯｜综合消息：摩洛哥、法国晋级 八强战相遇

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