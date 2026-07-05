中国新闻网 2026-07-05 10:51:29

据国家邮政局网站消息，国家邮政局监测数据显示，截至6月30日，今年我国快递业务量已超1000亿件，比2025年达到千亿件提前了9天。邮政快递业发展的韧性，折射出我国消费市场平稳增长、经济发展稳中有进的良好态势。

今年以来，我国各项促消费政策持续发力显效，消费市场保持平稳增长，消费结构持续优化，带动快递市场规模持续扩增。邮政快递业聚焦“两促进、三提升”，加快培育新质生产力，着力优化业务结构、增强发展韧性、提升运行效率，行业高质量发展迈出坚实步伐。

邮政快递业巩固农村寄递物流体系建设成果，促进服务下得去、网络稳得住、群众用得好。在福建三明，“客运+快递+医药”三联运模式深度盘活了县乡村三级网络，深山群众实现药品“当日达”；在广西岑溪，快递企业借势网红经济，推出网红同款炖汤料包寄递专项方案，快递企业优化前端服务、压缩中转时效，今年以来寄出南北干货近2万件；在河南三门峡，时令山野菜经快递渠道日均出货8000件，快递企业量身定制三层保鲜防护方案，开通全程冷链不断链专线，省内次日达、国内重点城市隔日达。

快递服务与先进制造业深度融合，构建起智能化、绿色化、融合化的新范式。在江西新余，快递物流将时尚鞋精准送达全国及海外消费者，年寄递业务量达1.9亿件，带动新增就业约3万人；在河南商丘，快递企业在钢卷尺制造企业设立揽收点、开通直发专线、提供定制化包装，并推出“集包直发”模式，将时效提升1天以上；在河北唐山，快递企业联合包装研发部门专项攻关陶瓷寄递包装，推行“一品类一方案、一规格一定制、一企业一优化”，单件包装材料成本下降15%，既解决磕碰刮擦问题，又实现防护与降本双赢。

提升国际寄递服务能力水平，加快健全国际寄递网络，是行业“十五五”的重要方向。中国快递企业加速布局国际寄递网络，强化与跨境电商信息协同、资源协同和业务协同。服务AI算力、智能制造、机器人等科技企业全球化布局，推出科技出海全链路物流解决方案，提供端到端定制化服务。西北陆空联运枢纽项目开工，结合东南亚地区的布局，打造集航空运输、公路运输于一体的陆空联运枢纽。中国提出的《快递电子运单》技术报告项目在ISO/TC 344/SC 2成功立项，成为快递服务标准委员会成立后的首个国际标准项目，快递服务标准国际化工作全面启动。

行业高效能治理，为行业高质量发展提供了必要支撑和保障。今年以来，行业法规标准体系持续完善，企业合规化水平稳步提升，安全发展底线更加牢固。《快递暂行条例》修改实施一周年、《限制快递过度包装要求》强制性国家标准正式实施，绿色已成为邮政快递业高质量发展的底色。快递员权益保障稳步推进，在湖北武汉，快递企业签订2026年劳动规则集体协议，实行“固定工资+绩效工资”薪酬制度；在辽宁大连，10名快递小哥获评精英实用人才，享受安家补助。科技赋能为高效能治理注入新动力。快递企业为一线快递小哥配备AI助手，大模型技术应用于“丢件查找”等一线复杂场景；无人配送车不断落地应用，每天在200多个城市运送快递包裹。国家邮政局印发《“人工智能+邮政快递”实施意见》，明确了2027年普及一批智能终端和智能体、2030年全面普及应用的路线图。

国家邮政局相关负责人表示，邮政快递业广泛服务生产和消费、线上和线下、城市和乡村，在经济社会发展中发挥着先导性、基础性、战略性作用。当前，行业正将发展重心切换到质的有效提升和量的合理增长上来。未来，随着促消费政策持续落地和行业新动能逐步壮大，邮政快递业将进一步发挥在物流领域的引领作用，助力畅通经济循环，为经济高质量发展持续注入动能。

来 源：中国新闻网

原标题： 国家邮政局：今年我国快递业务量已超1000亿件

本文转自：温州新闻网 66wz.com