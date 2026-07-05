新华社 2026-07-05 10:55:31

记者7月4日从中国航空工业集团获悉，我国首架大气环境综合探测固定翼飞机平台“运12F大气综合航测飞机”近日在哈尔滨平房机场首飞成功。

据悉，该型机以运12F飞机为载机，围绕大气颗粒物、气态污染物、温室气体及云水物理化学等多污染物高灵敏立体探测需求，完成了60余项任务设备的整机大规模集成加改装工作，具备多污染物、温室气体与云水探测的集成航测能力。该机的成功研制，将为我国区域大气污染监测提供重要的垂直探测手段。

运12F飞机是航空工业哈飞研制的8吨级通用/支线涡桨飞机，具备较突出的商载及空间优势。同时，该型机也是目前唯一同时取得中国民用航空局、美国联邦航空管理局和欧洲航空安全局型号合格证的国产民机型号。

研制团队负责人介绍，该型机预计后续将进行累计30余小时的典型区域试飞，在不同高度和环境下完成任务设备功能效果的试验验证。

来 源：新华社

原标题： 我国首架综合航测飞机首飞成功

记者 顾天成

本文转自：温州新闻网 66wz.com