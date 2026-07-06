“温版55条”举措让跨境贸易更便利

温州日报 2026-07-06 08:09:00

温州作为2026年跨境贸易便利化专项行动试点城市，因地制宜出台“温版55条”具体支持性举措。

温州网讯 从巴黎到温州，跨越万里，一场世界级雕塑原作大展正在上演。近日，55件罗丹真迹和十余件同期大师雕塑珍品原作运抵温州，亮相“鲸起穹宇——罗丹中国展”。本次展品中有22件经由温州海关监管，依托“保税仓储+区内外联动展示”创新模式，完成出综合保税区展示手续。该批艺术品进口代理企业负责人感叹，仅需提供担保即可出区参展，无需提前缴税，大幅降低了运营成本。

当前，浙江正推进高水平对外开放、建设高能级开放强省，加快构建“服务最优、成本最低、效率最高”的开放环境。温州作为2026年跨境贸易便利化专项行动试点城市，因地制宜出台“温版55条”具体支持性举措，通过政策集成、创新集成、服务集成，破解进出口堵点痛点，帮企业降成本、抢订单、拓市场，让跨境贸易更顺畅、更省心。今年1至5月，温州进出口总额达1203.9亿元，其中出口1075亿元。

枢纽强起来，成本降下来

对于外贸企业而言，时间就是效益。枢纽强则流通快。

温州以金丽温开放大通道建设为牵引，加快打造近洋航运中心、区域性国际航空枢纽，构建“公铁水”多式联运网络，串联金华、丽水、温州等核心腹地货源，当前累计开通覆盖东南亚、台湾地区及中东核心区域的20条国际班轮航线，布设永康、义乌、南昌、上饶等8个海铁联运站点，让更多货物“进得来、聚得起、出得去”。

过去，温州产品出口往往要绕道宁波舟山港、上海港才能出海。如今，随着温州港迈入“亿吨大港”行列、形成“一港七区”多货种作业综合性港口体系，“温货温运”加速推进，越来越多的“温州制造”从家门口直达全球市场。

依托密集航线、多式联运和完备口岸配套，企业物流成本持续下降。麦田能源股份有限公司物流总监宋红卫透露，目前该企业90%左右的出口产品从温州港发运，有效破解了新能源产品出海物流成本高、交付周期长、运力不稳定等痛点，大幅提升了企业全球市场响应能力。

“温拼”模式也在帮企业降低物流成本。温州市现代集团启用大型国际集货拼箱基地以来，作业量突破3200标箱，覆盖荷兰、坦桑尼亚、菲律宾等多个国家，惠及制造企业160余家，撬动外贸进出口额超12亿元。不久前，一位乐清电气客户的货物经基地拼箱发往红海区域，运输时效缩短约2至3天，陆运段物流成本节省近20%。

能级升上来，货运快起来

建好用好综合保税区、跨境电商综试区等“两综一联一进”高能级开放平台,让温州这座海上丝绸之路上的“千年商港”得以畅行天下。

港口便利化举措持续加码。“温版55条”优化“新三样”出口申报和查验服务，实现危险货物报告“一地申报、全程通用”和“非侵入式查验、上门同装同查”，让“出厂即出海”成为现实。

温州保税物流中心（B型）落地乐清湾港区后，正泰新能光伏组件享受入仓即退税，提早收到出口退税、盘活流动资金。目前，浙江誉泰进出口有限公司已有200多辆、货值2000余万元的汽车在B保顺利通关，经200米外的乐清湾港区码头出口非洲等地，“保税+光伏”“保税+汽车”等新模式加速落地。今年1至5月，温州“新三样”出口58.1亿元，增长1.76倍，拉动全市出口增长3.6个百分点。

针对轻工产品小批量、高时效的外贸进出口货物特点，温州在全省率先开辟“TIR+GMS”国际公路运输出口新通道，开通至俄罗斯、白俄罗斯、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦等国家的24条线路，持续织密国际通道网络。

其中，TIR（国际公路运输系统）线路通往俄罗斯及欧洲腹地，较传统铁路快20天，成本约为空运的1/3；GMS（大湄公河次区域经济合作）线路约80小时直达越南。瑞安市高圣进出口有限公司通过TIR方式运输，出口到达俄罗斯平均用时10天左右，企业负责人表示：“选择TIR，企业资金回笼快、货物周转快，成本也大大降低”。

据悉，今年1至5月温州海关监管TIR进出车辆167车次，同比增长11倍，业务量居全国第四，浙南“丝路卡航”品牌效应初显。

服务暖起来，市场打开来

“温版55条”还明确一揽子对企综合服务举措，护航企业融入全球供应链、抢占市场先机。

浙江伟明盛青能源新材料有限公司主要原材料高冰镍从印尼进口，于2024年项目投料试生产，当时温州港该类货物进口通道尚未打通，企业只能绕道江苏连云港，物流成本居高不下。龙湾区政府获悉后，第一时间牵头联合温州海关、温州港集团开展攻坚，仅用半年时间实现高冰镍在温州港直接进口，打通了“印尼—温州”原材料进口新通道。今年上半年，伟明盛青累计进口高冰镍2万多吨、共10船次，节省运费超300万元。

跨境贸易便利化，既在通关物流上做“减法”，也在市场机会上做“加法”。温州市贸促会创新“境外拓源+境内深耕+属地落地”展会联动机制，助企拓市场、拿订单。在2026浙江名品国际电池与储能技术（香港）展上，组织瑞浦兰钧、奔一新能源等11家优质企业参展，精准对接海外采购团。吉星汽车董事长林育介绍，企业依托展会平台精准撮合，顺利签下450台纯电商用车国内订单2.25亿元，并达成新能源商用车成套装备对菲合作6000万元，进一步打通东南亚市场通道。

聚力打造全国性综合交通枢纽城市，温州持续深化“四港联动”，加快推进世界一流强港“金南翼”和近洋航运中心、区域性国际航空枢纽建设，架起温州都市圈链接世界的桥梁。

“枢纽+通道+网络”的整体布局，让温州更有信心和底气，以扩大高水平对外开放推动高质量发展，展现“世界的温州”别样精彩。

来 源：温州日报

原标题： “温版55条”举措让跨境贸易更便利

内外融通，“世界的温州”畅行天下

记者 杨世朋

本文转自：温州新闻网 66wz.com