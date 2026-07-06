学习强国温州平台 2026-07-06 09:44:00

近日，瓯海经济开发区企业社区新就业群体议事会正式揭牌成立，活动现场同步为“领衔议事员”颁发聘任证书。议事会将精准响应新就业群体诉求，高效协调解决实际难题，打通服务新就业群体的“最后一公里”。

近日，瓯海经济开发区企业社区新就业群体议事会正式揭牌成立，活动现场同步为“领衔议事员”颁发聘任证书。议事会将精准响应新就业群体诉求，高效协调解决实际难题，打通服务新就业群体的“最后一公里”。

企业社区新就业群体议事会的成立，正是瓯海区服务关爱新就业群体的缩影。当前，瓯海新业态蓬勃发展，外卖员、快递员等新就业群体已达2.1万余人。针对该群体普遍存在组织归属感不强、劳动权益保障有待加强等现实难题，瓯海区以“红骑暖新”行动为抓手，创新“支部+协会”工作模式，依托组织引领、暖心服务，团结吸纳奔波在城市一线的从业人员，夯实基层治理新生力量。

聚焦外卖小哥奔跑在路上、沟通在线上的特点，瓯海以社区为单位，推行外卖站点走亲、驻楼专员扫楼、老乡找老乡等“排摸三法”，发动配送站长、党员骑手等关键人，把党员找出来、身份亮出来。找到人是第一步，组织起来才是关键。瓯海在条件成熟的社区率先成立新就业群体联合党支部与小哥协会，日常开展政策传导、诉求收集、行业自律、活动组织、服务对接等工作，吸引超90%的活跃骑手加入，真正把满天星聚成了一团火。

“以前最怕订单超时，尤其怕楼不让进、电梯不让乘，白白浪费了时间。现在最后一段路配送顺畅多了，再也不用慌慌张张赶路。”骑手邹长江说。为打通配送“最后一百米”，瓯海区深化党建引领社区、业委会、物业服务企业三方协同，由小哥协会牵头议事，推行“一小区一楼宇一方案”，形成了“货梯专属时段+物业接力+省心桌”模式，平均每单配送时间节省3-5分钟。

近年来，瓯海区坚持寓引领于服务，从破解急难愁盼入手，在润物无声、潜移默化中凝聚人心。除推行党建引领三方协同共治外，整合党群服务阵地、共建单位、爱心商户等资源，系统推出十元用餐、十元理发、十元观影等“十元暖新套餐”与专属“全能骑护险”，并积极争取“蓝领公寓”房源，以市场价三折的优惠租金定向配租。“在这里还有许多职业成长的机会。晚上我们可以在党群服务中心参加骑手夜校，学习交通安全、职业规划等课程，这为我转行成为一名销售提供了帮助。”前骑手小曼分享道。暖心服务不止于此，娄桥街道吹台社区内的奥体夜市摊位十分紧俏，社区却拿出10%的黄金摊位定向供给骑手经营，同步配套“创业贷”扶持，让小哥们创业有平台、发展有底气。

紧密联系与暖心服务的最终目的，在于转化为治理的力量。结合外卖小哥活动范围广、机动性强、信息触达快等优势，瓯海区开展“红骑暖新·哨声行动”，推行“先锋骑士”积分激励机制。通过支部推荐，一批骑手担任起社区“兼职网格员”，在走街串巷时，随手拍下公共设施损坏、安全隐患等问题，每条有效信息都可累积积分，兑换停车券、体检套餐等25项暖心权益。

“我们致力于构建一个发现、上报、处置、激励的完整闭环，让骑手们的善意与贡献都被看见、被尊重，并获得反馈。”瓯海区委组织部副部长徐棋介绍。如今，越来越多瓯海骑手成为基层治理的“流动合伙人”。据统计，2025年以来，瓯海区涌现出小哥见义勇为等好人好事41件，由骑手组成的25支“哨兵小队”累计上报1000多条有效信息，许多转化为城市精细化管理的“金点子”；许多骑手主动为辖区老人提供送餐送药、代购代办等贴心服务……一边是瓯海无微不至的关怀保障，一边是新就业群体挺身而出的责任担当，这场“双向奔赴”正为城市发展注入满满正能量。

来 源：学习强国温州平台

原标题： 把满天星聚成一团火，看瓯海如何为2.1万新就业群体“撑腰”

作者：罗琛琛 马小彤

本文转自：温州新闻网 66wz.com