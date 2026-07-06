学习强国温州平台 2026-07-06 09:40:03

盛夏将至，酷暑渐起，街头巷尾涌现出诸多暖心善举。在温州市文成县大峃镇屿根社区，一场延续八年的夏日约定如期而至。一群热心的“鹤城大姐”坚守街头，支起免费凉茶摊，用一锅锅匠心熬煮的草本凉茶，为户外劳动者和过往市民送去丝丝清凉。

盛夏将至，酷暑渐起，街头巷尾涌现出诸多暖心善举。在温州市文成县大峃镇屿根社区，一场延续八年的夏日约定如期而至。一群热心的“鹤城大姐”坚守街头，支起免费凉茶摊，用一锅锅匠心熬煮的草本凉茶，为户外劳动者和过往市民送去丝丝清凉。

一大早，屿根社区红色驿站门口便飘满茶香。志愿者们清晨备茶、全日值守，将一杯杯消暑茶水递到路人手中。“我们每天早上四五点就过来烧茶，七点不到摆出来，晚上八九点才收摊。”鹤城大姐志愿服务队队员郑海莉介绍，“凉茶里不仅有金银花、薄荷等常见解暑药材，还有队员们自主上山采摘的野生草药。随着气温升高，凉茶消耗量大，平时一天要烧三桶左右，最热时一天六七桶仍供不应求。”

这份免费且人人可喝的爱心凉茶，不仅解渴，更赢得了周边群众的连连称赞。村民陈先生是凉茶摊的“铁粉”，他告诉记者，茶水里足足有18种中草药，夏天喝了特别好。“我每天都过来喝，从山上干活回来喝上一杯，对身体挺有好处的。”村民徐女士也笑着说：“天一热，志愿者们就把茶烧好给大家喝，什么人都可以喝，大家都很开心。”对于环卫工人赵先生而言，这个凉茶摊更是夏日里的“及时雨”：“天气太热了，自己带的水不够喝，经常来这里接一点。”

据了解，每年六月下旬至十月，都是屿根社区爱心凉茶摊的“营业时间”。这份暖心公益始于八年前，由志愿者周爱娥牵头组建。最初仅有几名“鹤城大姐”自发捐资、设摊煮茶，无偿为路人送去夏日清凉。八年来，爱心接力从未间断，志愿者队伍已从最初的几人发展到近30人，同时吸引了众多社会爱心人士主动捐赠物资。如今，队伍中的主力军大多是中老年阿姨，年龄跨度从四十余岁至七十余岁，大家主动发挥余热，日复一日坚守在送清凉的岗位上。“就想为社区奉献一点点的力量。”周爱娥朴实的话语，道出了这支队伍的心声。

大峃镇屿根村党总支副书记周明锋表示，今年社区延续了往年的暖心服务模式，除了草本凉茶，还将新增绿豆汤，进一步丰富消暑饮品种类。接下来，社区会坚持做好后勤保障，配齐防暑物资，依托“鹤城大姐”志愿队伍，把免费送清凉的便民服务坚持下去，用细微关怀温暖户外工作者和辖区居民。

来 源：学习强国温州平台

原标题： 温州文成：一杯凉茶续八年 社区爱心凉茶摊如约再上线

作者：陈小乐 钟周家豪

本文转自：温州新闻网 66wz.com