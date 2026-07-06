学习强国温州平台 2026-07-06 09:44:12

我们脖子上藏着一个调理咽喉、肺部不适的黄金穴位——天突穴，它被誉为人体的“通气阀门”，找准位置轻轻按一按，就能轻松缓解多种咽喉肺系小毛病，日常保健超实用！

我们脖子上藏着一个调理咽喉、肺部不适的黄金穴位——天突穴，它被誉为人体的“通气阀门”，找准位置轻轻按一按，就能轻松缓解多种咽喉肺系小毛病，日常保健超实用！

找准天突穴：3秒定位，一摸就会

天突穴出自中医经典《灵枢·本输》，是任脉上的重要穴位，也是任脉与阴维脉的交会穴，古人称其为“天气通于肺”的关口，位置十分好找。

精准定位：颈前区，胸骨上窝中央，前正中线上。

简易取穴法：

抬头挺胸，找到脖子下方、两锁骨中间的凹陷处，手指轻轻按压，有明显酸胀感的位置，就是天突穴。

这个穴位紧邻咽喉、气管，深层连接肺部，堪称人体上呼吸道的“核心枢纽”，刺激它能直接疏通气机、调理肺部与咽喉问题。

天突穴的神奇功效：不止止咳，这些问题都能调

作为咽喉要道的关键穴位，天突穴核心功效是宣肺利咽、降逆化痰、理气宽胸，能解决生活中多种常见不适：

1.止咳平喘，缓解呼吸道不适

不管是感冒引发的干咳、痰多咳嗽，还是慢性支气管炎、哮喘导致的气喘胸闷，刺激天突穴都能宣通肺气、化解痰浊，让呼吸更顺畅，减轻咳喘症状。

2.利咽开音，拯救咽喉干痛

针对咽喉肿痛、咽干咽痒、声音嘶哑、扁桃体发炎，以及教师、主播、歌手等用嗓过度人群的咽喉劳损，天突穴能通利咽喉，缓解不适，恢复清亮嗓音。

3.改善咽部异物感，告别梅核气

很多人总觉得嗓子里有东西，吐不出、咽不下，中医称之为“梅核气”，多是气机不畅导致。按揉天突穴能疏理郁结之气，消除咽部异物感，让咽喉恢复清爽。

4.降逆止呕，缓解打嗝反酸

天突穴还能调节胸腹气机，针对胃气上逆引起的打嗝不止、恶心反酸、胸口发闷，轻轻按揉就能引导气机下行，缓解症状。

日常保健按摩法：在家就能做，安全又有效

天突穴位置浅显，操作简单，日常居家就能做保健按摩，注意力度轻柔、避免用力过猛，具体方法如下：

1.指腹按揉法（最常用、最安全）。

用食指或中指指腹，轻轻放在天突穴上；

以穴位为中心，做顺时针轻柔旋转按揉，力度以局部有轻微酸胀感为宜，切勿用力按压、深掐；

每次按揉1-3分钟，每天早晚各1次，咳喘、咽痛发作时可随时按揉。

2.轻柔点按法。

用食指指尖，轻轻点压天突穴，按压5-10秒后松开，重复10-15次；

适合突发咳嗽、咽喉干痒时，快速缓解症状。

3.艾灸保健法（适合虚寒性咳喘）。

用艾条对准天突穴，距离皮肤2-3厘米，进行温和灸，每次5-10分钟；

适合秋冬寒性咳嗽、慢性咳喘人群，注意避开皮肤烫伤，孕妇、热性咳喘人群慎用。

重要提醒：天突穴下方有气管、血管等重要组织，严禁自行深刺、大力按压，日常仅做轻柔按摩即可，切勿尝试专业针刺操作！

来 源：学习强国温州平台

原标题： 健康知识·咽喉要道的“通气开关”，咳嗽咽痛按一按就舒缓！

作者：倪伊丽 卓静娴

本文转自：温州新闻网 66wz.com