中国队创速度攀岩女子双人接力世界纪录
新华网 2026-07-06 10:31:21
据世界攀联消息，当地时间5日，在波兰克拉科夫举行的速度项目系列赛中，中国组合邓丽娟/周娅菲以12秒89创造了女子双人接力世界纪录并夺冠。
速度项目系列赛是攀岩世界杯旗下的全新赛事，设置男、女四赛道个人赛、双人速度接力赛以及混合速度接力赛，这些项目均为首次在世界杯及其旗下赛事中亮相。
当天，邓丽娟/周娅菲在半决赛和决赛中先后爬出13秒02、12秒89。两人也成为全球首对爬进13秒的女子组合。
男子双人接力中，中国队龙见国/储守宏对阵美国组合沃森/哈默。沃森刚刚在男子四赛道个人赛中夺冠，但他和队友在双人接力决赛中出现失误，表现稳定的龙见国/储守宏以11秒07摘金。
此前的比赛中，赵一程获男子四赛道个人赛亚军，赵一程/周娅菲获混合接力季军。至此，中国队在本站速度系列赛中收获2金1银1铜。
来 源：新华网
原标题： 中国队创速度攀岩女子双人接力世界纪录
记者 王沁鸥
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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