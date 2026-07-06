新华社 2026-07-06 10:30:10

从应急管理部获悉，国务院安委会办公室联合中央政法委、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部近日印发通知，部署各地区、各有关部门认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，严格落实全国安全生产视频会议精神，结合安全生产治本攻坚三年行动以及重大事故隐患排查整治等工作，聚焦矿山、化工、消防、工贸等重点行业领域，深入开展安全生产“打非治违”工作。

通知要求，各地区、各有关部门要结合实际情况，按照“三管三必须”等要求，重点打击安全生产有关资质或条件不满足要求、安全生产弄虚作假，以及恶意违法、强令违章、冒险作业等共性问题。针对矿山、化工、消防、工贸等重点行业领域，要求重点打击煤矿隐瞒工作面、无证开采、重大灾害治理不到位组织生产，未依法取得安全生产许可从事化工和危险化学品生产、超许可范围生产使用经营危险化学品、危险化学品经营企业违法从事生产经营活动，高层民用建筑违规使用易燃可燃外墙外保温材料、人员密集场所违规动火作业、养老机构消防设施缺失损坏、经营性餐饮场所油烟管道安全措施不落实，以及粉尘涉爆企业作业现场积尘严重、擅自拆除、停用监测报警设施设备等突出问题。

通知强调，要强化“打非治违”责任落实，加强组织领导，进一步细化具体措施要求，把责任传导到基层末梢，落实到具体场景、具体岗位、具体人员。要严格行刑纪衔接。在依规依纪依法从严实施关闭取缔、“一案双罚”、从重处罚的基础上，加强与司法机关、行政机关、纪检监察机关的协作配合，严肃追责问责。完善跨地区、跨部门的案件、线索移送机制，推动系统施治。要提高工作质效，大力强化进场监管、下井监管、全方位监管等措施，切实提升安全监管的穿透力，进一步运用科技化、信息化手段，加强“线上+线下”全方位排查梳理，推动从“人防”向“智防”转变。要严肃事故调查。依法依规提级调查、挂牌督办。注重典型事故追根溯源，坚决斩断利益链条。完善信用监管体系，将非法违法生产企业、个人和相关方依法依规纳入相关领域严重失信主体名单，开展失信惩戒。要强化社会共治。进一步畅通投诉举报渠道，鼓励社会群众举报和企业内部从业人员报告非法违法行为，按照有关规定及时兑现奖励，强化安全宣传教育培训，公开曝光典型案例。

来 源：新华社

原标题： 多部门联合部署开展安全生产“打非治违”工作

本文转自：温州新闻网 66wz.com