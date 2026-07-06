新华网 2026-07-06 11:11:40

2026全球数字经济大会7月2日至5日在北京举行。本届大会紧扣人工智能、数字产业等前沿方向，不仅汇聚全球政商学各界代表，更带来80余项前沿技术、新品与解决方案的集中首发首展，集中展示创新成果、共话合作机遇。

在大屏上数字人的引导下，观众将面部、眼部依次沉入一台智能检测仪中。很快，一份中医面诊、目诊的健康报告就出炉了。

作为2026全球数字经济大会的重要组成部分，2026数字经济产业博览会上各类搭载AI技术的产品吸引观众驻足体验。

“这款智能检测仪不仅为中国市场服务，而且开发了包括英语、韩语、俄语、泰语等在内的十余个语言版本。”观薇智能科技（北京）有限公司商务经理周超说，公司运用AI技术，实现望闻问切数字化、标准化、智能化，挖掘名医医案辅助开方，提升医疗、康养领域传承和应用能力。

2026全球数字经济大会7月2日至5日在北京举行。本届大会紧扣人工智能、数字产业等前沿方向，不仅汇聚全球政商学各界代表，更带来80余项前沿技术、新品与解决方案的集中首发首展，集中展示创新成果、共话合作机遇。

这是7月2日拍摄的2026全球数字经济大会标识。新华社记者 张晨霖 摄

字节跳动产品TikTok覆盖上百个国家、大模型豆包海外版Dola受到用户欢迎；智谱AI已在新加坡、阿联酋、沙特等落地大模型基础设施；无界动力成立一年多，研发的具身智能机器人已走上德国企业生产线……随着中国AI领域的快速发展，越来越多公司以AI产品拓展市场新路。中国以自身创新能力的提升，促进全球数字经济发展更加均衡，让数字友好建设惠及世界。

中国社会科学院大学教授江小涓说，AI大模型生而面向全球市场，与制造业时代国内做大做强后再“走出去”已经完全不同。开源大模型快速拉平不同国家企业之间的AI能力和水平差距，使得全球范围内创新资源跨境流动和共同创新成本极大降低。

美国未来产业研究院院长乔·韦曼说，今天我们正在见证科技领域令人振奋的突破，尤其是人工智能的发展。总体而言，中国尤其是北京正在多个技术领域走在世界前列，带来了经济进步和生活水平的指数级提升，不仅在中国，也惠及了整个世界。

“我们国家和中国开展了一些数字项目的合作。”乍得恩贾梅纳市第十区区长马哈马特·哈利勒·阿卜杜勒卡里姆说，这些项目包括电信覆盖以及数字人才培养等领域，我们希望未来有更多的合作，尤其在人工智能领域，以此弥合数字鸿沟。

与会专家认为，AI是人类发展的新领域，是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，也是造福人类的国际公共产品。

“北京不仅致力于成为前沿技术的策源地，更愿意依托国际交流与培训实践平台，与各方共育全球数字人才，共享智慧城市治理经验。欢迎全球前沿新技术率先来北京应用落地。”北京市人大常委会副主任于军说。

2025年，北京数字经济增加值突破2.4万亿元，按现价计算，比上年增长8.7%，占全市地区生产总值的比重为46.4%。以北京为代表的城市正以数字经济拉动全球经济发展。

7月2日，在2026数字经济产业博览会上，观众观看机器人跳舞。新华社记者 张晨霖 摄

面对数据安全等共同挑战，与会代表指出，各方应建立多边常态化对话机制与产业对接渠道，共筑安全、可信赖的数字未来。

亚洲数字经济科学院院长陈柏珲说，科技的发展不能像火车头一样跑得过快，让普通的老百姓跟不上。科技的发展需要以人为本，要让广大老百姓的生活更加方便、更为丰富。

“从智慧城市治理到数字文旅互通，从线上民间交流到跨界产业合作，数字技术正在打破阻隔，让城市交往突破时空限制，实现全天候全方位联动。”中国人民对外友好协会副会长卢向东说，我们愿与各位朋友一道，携手深耕数字友好城市建设，以数字化赋能中外城市高质量交往。

来 源：新华网

原标题： 中国推动AI产品“出海”惠及全球

本文转自：温州新闻网 66wz.com