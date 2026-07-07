温州日报 2026-07-07 08:29:42

温州网讯 昨天，市区温瑞塘河，一艘AI大型无人清洁船张开智能机械臂，沿河道匀速推进，所过之处，漂浮物尽数被“揽”入舱中。据介绍，这艘大型清洁船拥有15米超长机械臂，搭载机器视觉与自主导航系统，可灵活避障，充满电可以在河道连续工作约10小时，单船效率相当于5艘传统人力船。在河道上好比一台大型吸尘器，将漂浮垃圾一网打尽。

来 源：温州日报

原标题： 塘河里来了水上吸尘器

记者 郑鹏 章温曦 摄

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