塘河里来了水上吸尘器
温州日报 2026-07-07 08:29:42
温州网讯 昨天，市区温瑞塘河，一艘AI大型无人清洁船张开智能机械臂，沿河道匀速推进，所过之处，漂浮物尽数被“揽”入舱中。据介绍，这艘大型清洁船拥有15米超长机械臂，搭载机器视觉与自主导航系统，可灵活避障，充满电可以在河道连续工作约10小时，单船效率相当于5艘传统人力船。在河道上好比一台大型吸尘器，将漂浮垃圾一网打尽。
来 源：温州日报
原标题： 塘河里来了水上吸尘器
记者 郑鹏 章温曦 摄
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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