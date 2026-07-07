温州日报 2026-07-07 08:29:00

昨天，温州元宇宙创新中心无界OPC社区揭牌仪式暨无界AI智慧生活AI视频创作大赛启动，在温州湾新区浙南云谷举行。

温州网讯 “一人公司”在温州有了新阵地。昨天，温州元宇宙创新中心无界OPC社区揭牌仪式暨无界AI智慧生活AI视频创作大赛启动，在温州湾新区浙南云谷举行。本次活动联动高校、AI技术平台、品牌企业与行业协会多方力量，是我市加快OPC（一人公司）创新创业生态建设、培育数字内容创作人才、助力数字经济高质量发展的又一重要举措。

温州元宇宙创新中心坐落于浙南云谷，是我市聚焦元宇宙、人工智能等数字经济前沿领域打造的产业集聚与创业孵化平台，为入驻项目提供算力支撑、场地配套、产业对接等一体化服务，是温州布局数字创意产业的核心载体之一。此次揭牌的无界OPC社区，是温州元宇宙创新中心紧扣温州OPC创新创业生态建设打造的专属创业社区品牌。

当前，温州已出台全省首个市级OPC专项政策，大力扶持个体创业者发展。针对个体创业普遍面临的成本高、效率低、缺客户三大痛点，该社区依托无界AI技术源头与中心实体底座，构建“降本、提效、变现”全链条服务体系：算力方面，提供的GPU算力补贴可将成本直降60%；效率方面，配套全栈Agent工具覆盖办公全场景，搭建电商内容自动化生产流水线、AI内容创作撮合平台；变现方面，提供标准化产品交付工具，对接温州轻工、电商产业资源。同时，社区推出零门槛起步扶持举措，包含免费办公场地拎包入驻、定期技能培训沙龙、创业者社群交流等配套服务，助力个体创业者实现“一个人成为一家公司”。

活动现场，无界AI智慧生活AI视频创作大赛同步启动。本次大赛面向高校学生及社会创作者开放，分设学生、社会两大赛道，围绕智慧生活、理想之家、未来共生三大方向征集原创AI视频作品，鼓励创作者结合自身风格自由表达，用AI镜头呈现对未来生活的多元想象。大赛投稿时间为2026年7月15日至8月15日，获奖结果将于9月1日前公示。

两大赛道分别设置一、二、三等奖，最高奖金分别为5000元与10000元，另设3名最佳人气专项奖；获奖者还可获得包含会员权益、官方展示、项目推荐、算力优惠、场地免租在内的创作权益包。

本次活动汇聚多方产学研力量。浙江安防职业技术学院作为联合主办单位，依托创意设计学院的专业优势，持续深化“人工智能+”教学改革，已连续十年举办五届温州国际设计双年赛，并于2024年联合中、泰、韩等五国高校与企业发起成立亚洲AIGC艺术设计应用教育联盟，为活动提供坚实的学术与人才支撑。海尔数字场景设计学院、温州市软件行业协会等单位也将从产业对接、行业指导等方面提供支持。

温州元宇宙创新中心负责人、无界AI创始合伙人王雷表示，下一步中心将以无界OPC社区为抓手，持续完善AI创业生态，打通人才培养、项目实训、产业输出的全链路，吸引更多数字创意领域的创业者与项目落地温州。了解无界OPC社区详情可扫描文末二维码，本次AI视频创作大赛可登录无界AI官网社区活动板块（https://studio.wujieai.com/#contest）查看参赛细则并报名。

来 源：温州日报

原标题： “一人公司”有了新阵地

温州“无界OPC社区”揭牌 AI视频创作大赛同步启动

记者 陈圆圆 通讯员 叶都贵

本文转自：温州新闻网 66wz.com