“足球兄弟”双双被温州中学录取 背后有怎样的家风故事

温州晚报 2026-07-07 08:25:58

今年中考，兄弟二人以优异的成绩双双被温州中学录取，从幼儿园到高中，从未分开过，一路走来，全家人的脚步也始终同频。

温州网讯 “如果成绩差了，就是运动少了。”温州市民陈寅是一对双胞胎兄弟的爸爸，他常把这句话挂在嘴边。这个家庭有点与众不同，周末没有培训班，不上补习课，时间全留给运动场。

他的双胞胎儿子陈奕嘉、陈奕阳，一个踢球、一个守门，从小区运动场踢到绿茵赛场。今年中考，兄弟二人以优异的成绩双双被温州中学录取，从幼儿园到高中，从未分开过，一路走来，全家人的脚步也始终同频。

埋下运动家风种子

陈奕嘉和陈奕阳与足球的缘分，始于幼儿园中班。六岁半时，兄弟俩第一次参加正式比赛就拿下了冠军。陈寅告诉记者，自己就是一名业余足球爱好者，上高中时就开始踢球，一踢就是三十年。他回忆，兄弟俩小时候常去看爸爸比赛，每次爸爸进球，两个小家伙就在场下又蹦又喊：“爸爸又进球啦！”陈寅至今记得那种崇拜的眼神。“那一刻我就想，如果他们也喜欢足球，我一定全力支持。”

后来，支持变成了实实在在的行动。2018年，一年级的兄弟俩参加温州市青少年幼虎联赛，哥哥陈奕嘉6场比赛进了23个球，拿下“最佳射手”称号，弟弟陈奕阳作为守门员同样表现优异，摘得“最佳门将”殊荣。陈寅说：“身边的朋友开始建议，送他们去正规训练吧，这俩孩子有天赋。”从那时起，陈寅开始带着兄弟俩往返于学校和训练场之间，风雨无阻。

哥哥陈奕嘉在球场上

真正的考验在疫情期间到来，球场关闭，但兄弟俩闲不住，陈寅就让孩子在客厅里锻炼，两个人在家里来回传球。球偶尔飞出去打翻了碗盘。夫妻俩从没因此发过火。陈寅对孩子们说：“没事，接着练，碗盘就是让你们打碎的。”陈奕嘉和陈奕阳都说：“爸爸妈妈从来不会因为我们踢球搞出动静就打击我们，他们觉得我们在做一件认真的事，就值得被支持。”

弟弟陈奕阳在球场上

这样“不扫兴”的家庭氛围，贯穿了兄弟俩整个成长过程，也是这个家最朴素的家规。陈寅从不说“踢球耽误学习”。“输了球怎么面对，最后一分钟怎么坚持，团队里怎么跟人配合——这些东西书本上没有，但一辈子都用得到。”他笑着说，“如果一个家庭能让孩子在球场上学会这些，还需要多说什么大道理呢？”

最好的路是并肩跑出来的

哥哥陈奕嘉司职前场，弟弟陈奕阳守门。一个负责攻城拔寨，一个负责镇守龙门。两人从小就是队友，“我们从没吵过架、红过脸。”陈奕嘉说。在学校足球队，一个眼神就知道对方要往哪儿跑，一个手势就能完成一次传切配合。兄弟俩把这种默契归结为“一起长大的结果”——从小一起吃饭、一起睡觉、一起上学、一起踢球，熟悉到不用说话就能猜到对方的动作。

哥哥陈奕嘉（左）与弟弟陈奕阳（右）

2022年杭州亚运会倒计时200天活动上，兄弟俩同台亮相——陈奕阳演唱中国小学生足球大会主题歌，陈奕嘉表演花式颠球。一个开球，一个献唱，用不同的方式出现在同一片绿茵场上。哥哥陈奕嘉如今已是国家一级运动员，去年入选浙江省队。进入省队后，训练强度大幅增加，但他从没想过放弃学业。每次外出比赛，他都带着课本，训练之余自己看书、做题。

陈寅说，兄弟俩从小没分开过。“在家里，他们是一起长大的兄弟；在球场上，他们是彼此最信任的队友。这种关系，不是天生的，是我们一家人十几年‘一起过’出来的。”

今年，陈奕嘉以足球特长考入温州中学，陈奕阳则在足球之外发掘了声乐天赋，凭借声乐特长考入温州中学。陈寅觉得，家风的传承不需要讲大道理。两个孩子在同一个家庭里长大，做同一件事，朝着同一个方向走——这本身就是最好的家风。

运动是全家共同奔赴的热爱

陈寅有一句经常对兄弟俩说的话：如果成绩差了，就是运动少了。在他看来，高强度训练、赛场对抗，最能打磨专注力。长时间控球、战术配合、全场奔跑，倒逼孩子学会集中注意力，这份定力同样能迁移到课堂学习中。赛场教会兄弟二人抗压与自愈，落后时稳住心态、失利后快速调整，这份强大的心理韧性，成为他们应对学业、生活难题的底气。

哥哥陈奕嘉（左）与弟弟陈奕阳（右）

每次上场前，陈寅都会拉住两个孩子，郑重说出刻在家风中的三个词：冷静、耐心、自信。“哪怕只剩最后一分钟，依旧有翻盘的机会，不要提前放弃。”这句话陪伴兄弟走过无数场赛事，也潜移默化改变他们处事方式。训练受挫、考试失利时，兄弟二人会互相提醒父亲的叮嘱，沉下心复盘问题，很少陷入消极内耗。

多年来，陈寅几乎放下工作，全职陪伴双子奔赴全国各地参赛，上海、大连、苏州、梅州的绿茵场，都留下一家四口的身影。妈妈随行打理生活起居、化身专属啦啦队，一家人同心同行，让运动不再是孩子的征途，而是全家共同奔赴的热爱。

陈奕嘉坦言，家人的陪伴是自己坚持足球最大的动力：“不管训练多苦、比赛多累，爸妈永远在看台上，他们教我的冷静、耐心、自信，不止适用于球场，也让我面对高强度集训时从容不迫。”谈及未来，少年眼中满是期许，期待明年年满16岁登上吴越杯赛场，为家乡争光。

陈寅说，希望运动融入全家人的生活，家风扎根心底。“足球不只是一项特长，它教会孩子团结、坚持、直面输赢，这份品格，会伴随他们走完人生所有赛道。”

赛场的呐喊终会落幕，但绿茵传递的家风生生不息。从父辈少年踢球，到双胞胎双向成长，从客厅居家练球，到万众瞩目的足球“舞台”，陈寅一家陪伴证明：最好的家庭教育是全家同心的热爱、包容试错的底气、贯穿日常的运动精神。

来 源：温州晚报

原标题： 一个温州家庭的“运动家风” “足球兄弟”用奔跑写下的故事

记者 张琼冉

本文转自：温州新闻网 66wz.com