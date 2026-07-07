“把我能给的都给她！” 泪目！一位95后妈妈“割肝”救女

温州晚报 2026-07-07 08:29:00

“把我能给的都给她！”有一种母爱，叫同“肝”共苦。近日，一位95后妈妈为了拯救2岁11个月、患有胆道闭锁III型合并胆汁淤积性肝炎的女儿，拼尽一切“割肝”救女，让所有在场的人为之泪目。让人开心的是，7月6日，这位年轻妈妈张女士与女儿诺诺（化名）手牵手出院了。

温州网讯 “把我能给的都给她！”有一种母爱，叫同“肝”共苦。近日，一位95后妈妈为了拯救2岁11个月、患有胆道闭锁III型合并胆汁淤积性肝炎的女儿，拼尽一切“割肝”救女，让所有在场的人为之泪目。让人开心的是，7月6日，这位年轻妈妈张女士与女儿诺诺（化名）手牵手出院了。

身为人母

女儿出生不久患“绝症”

时间回到2023年，诺诺出生后不久，便被确诊为胆道闭锁III型、胆汁淤积性肝炎。这是一种新生儿毁灭性疾病，若不干预，肝衰竭几乎是唯一的终点。

这让初为人母的张女士根本无法接受，爱女心切的她在悲伤之余却丝毫不言放弃。当年9月，张女士便抱着女儿从台州赶到温州求医。在温州医科大学附属第二医院，诺诺第一次躺上了手术台，医生为她做了肝门空肠Roux-Y吻合术（Kasai手术），试图解除肝外胆道梗阻，为她打开一条生命通道。手术很成功，黄疸逐渐消退了，可是Kasai手术并不能根治胆道闭锁，只能是争取到一些时间。

诺诺的肝脏，仍在持续硬化。两年后，诺诺又因为粘连性肠梗阻，再次被推回手术室。两次开腹、两次缝合，让诺诺腹腔形成大面积致密瘢痕粘连，脏器界限模糊，门静脉高压持续加重。前不久，诺诺开始排黑便、呕吐咖啡色的胃内容物，她被紧急送进重症监护室抢救治疗。肝硬化失代偿、门静脉高压、消化道出血，她随时可能因失血性休克或肝衰竭离世。此时，药物已经无能为力，唯一的“生路”，就是肝移植。

捐肝救女

她给了女儿第二次生命

要做肝移植，首要问题就是先配型。很快，张女士带着女儿转到了温医大附一院。副院长、器官移植中心主任陈钢主任医师、肝胆胰外科主任单云峰主任医师、副主任孙洪伟主任医师联合多学科团队对母女二人进行了全面评估，终于迎来了好消息，张女士与诺诺血型匹配，且肝脏功能良好，完全符合活体捐肝标准。

“我当时别提有多开心了，女儿有救了。”张女士说。经完整伦理审批和供体全面健康评估后，张女士可以捐出自己肝脏的左外叶（约占整个肝脏的25%），刚好适合体重仅11公斤重的诺诺的腹腔。

随后，肝移植前的各项准备工作陆续开展，张女士作为供肝捐献者，由于前期评估BMI稍高，为确保移植更加顺利，降低张女士的体脂率对肝脏会有好处，同时借此加强一些体育锻炼，也能增强她的心肺功能，为提高后续手术的安全性和恢复速度打好基础。

前期准备工作的一个月，张女士开始了近乎严苛的术前准备，她坚持长跑、爬楼梯、严格控制饮食，半个月体重就减掉了4斤。如此疯狂般的训练，她却没有喊过一句累，她知道多跑一段距离，多爬一层楼梯，女儿就有多一分活下去的希望。

“我一定要捐肝，尽我最大的努力，能给到她的我就尽量给。”这句话，她说了一遍又一遍。每一次，都像在给自己打气，也像在向命运恳求。

一台手术

从来不是一个人在战斗

但是，面对这样一台手术，从来不是一个人在战斗。陈钢与单云峰团队牵头，联动上海仁济医院夏强院士团队、温医大附二院相关科室团队，联合温医大附一院麻醉科、重症医学科、儿科、护理团队多学科多次分析研判，详细制订手术预案。

“这是一次绝处逢生的手术，因为诺诺的身体条件并不理想。”陈钢说。诺诺经历过两次开腹大手术，腹腔脏器广泛粘连，解剖层次完全紊乱，分离粘连时稍有不慎，就可能损伤肠管或血管，导致整台手术中断。

此外，她的肝动脉、门静脉、肝静脉纤细如发丝，血管壁薄而脆。血管吻合要在高倍手术显微镜下才能完成，缝线肉眼几乎看不见，稍有不慎就会引发血管狭窄或血栓，让捐献者的肝脏失去功能。

更为棘手的是，术前诺诺已有消化道出血、肠梗阻病史和长期营养不良。围手术期，她随时面临门静脉血栓、腹腔重症感染、急性排斥反应以及麻醉耐受四重致命威胁。

绝处逢生

妈妈永远在你的身边

所有术前准备工作就绪后，终于迎来了手术的日子。手术当天，张女士与诺诺被推进了手术室，此时，诺诺一直哭个不停。看着女儿小小的身影，同样躺在手术床上的张女士也只能默默眼泪。身边的护士轻轻扶住她的肩膀，低声安慰：“你不用想那么多，一切都会顺利的。”

手术开始了，专家团队精准切取了张女士健康肝左外叶，低温灌注保存后，在显微镜下完成肝动脉、门静脉、肝静脉、胆道四重精细吻合……供肝植入手术也随即开展……手术很成功。

术后，诺诺转入重症监护室。每次醒过来，她都睁着眼睛四处张望，一遍一遍喊着：“妈妈……妈妈……”护士打开手机给她看动画片，可她一点也看不进去。

术后第二天，张女士身上的镇痛泵刚撤下，她就强撑着身体来到了诺诺的病房。门推开的那一刻，张女士就看见了女儿，快步走过去拉住了女儿的小手，“妈妈在，妈妈在这儿，妈妈永远在你的身边。”

术后康复，同样也是一场战役。外科、麻醉、重症、儿科、护理团队轮班24小时值守，防控血栓、感染、排斥、再出血——每一关都不能出错。

8天后，诺诺转入了儿科隔离病房。医生护士们轮流来陪她。有人带来玩具，有人在床边哼儿歌，有人握着她的手做康复活动。诺诺的小手渐渐有了血色，又过了两周，诺诺的各项指标平稳，终于迎来了出院的日子。

新闻+

温医大附一院综合性器官移植中心，是浙南地区唯一一家拥有肾移植、肝移植和心脏移植资质和浙南地区唯一一家同时具备DCD、DBCD和活体亲属移植资质的器官移植中心。

中心自1985年完成首例人体肾移植术，至今已深耕四十余载。1999年开展首例亲属活体供肾肾移植术；2002年整合多学科力量组建器官移植中心，实现肾脏、肝脏等实体大器官移植及胰肾、肝肾联合移植的全面突破；2007年获批全国首批人体器官移植（肾脏移植）技术临床应用单位；2010年成为全国首批脑死亡供体捐献移植试点单位；2013年完成首例公民逝世后器官捐献（DCD）肾移植。

来 源：温州晚报

原标题： “把我能给的都给她！” 泪目！一位95后妈妈“割肝”救女

记者 王骁 摄影 潘力

本文转自：温州新闻网 66wz.com