温州日报 2026-07-07 09:22:33

追光的人，终会光芒万丈。昨天，“追光”思政课走进中广核苍南核电有限公司，五位来自不同行业的“追光”导师站上讲台，与核电一线建设者、乡镇代表分享他们的奋斗故事。在这片点亮万家灯火的土地上“追光”，携手“核”力前行。

温州网讯 追光的人，终会光芒万丈。昨天，“追光”思政课走进中广核苍南核电有限公司，五位来自不同行业的“追光”导师站上讲台，与核电一线建设者、乡镇代表分享他们的奋斗故事。在这片点亮万家灯火的土地上“追光”，携手“核”力前行。

在中广核苍南核电报告厅内，五位“追光者”依次登台。没有理论灌输，只有真实的、扎进泥土里发光的故事。

中广核苍南核电堆控高级工程师张殿宇率先分享。他十多年扎根核电一线，从看不懂图纸的“小白”成长为技术骨干。核电机组大修中，带队24小时三班倒，成功找回装卸料机水下摄像头破碎玻璃渣，确保416项检修任务100%合格。“核电机组，容不得半点虚功夫。想站稳，只能扎根现场，夯实每一步基础。”台下听众默默点头。

苍南灵溪镇鲜面店店主李国色分享了“假钱和真心”的故事。2013年初，一位智力障碍的老人拿着手绘纸币来买面，李国色欣然收下，为老人递上满满一袋面条。此后十年间，他用温暖的默契，守护着老人尊严。老人离世后，这份善意并未终止，他和团队帮助了200多个家庭。“能靠微薄力量传递善意，是我这辈子最大的福气。”

国网温州供电公司变电检修中心党总支委员曹辉分享时，现场格外安静。他34岁才评上工程师，“一直在追赶末班车，但从来没有停下追赶的脚步”。 温州航标处瑞安航标管理站北麂山灯塔主任杜忠良守了孤岛35年，保障灯塔100%发光率，护航10万艘船舶航向。瑞安市公安局马屿派出所民警戴志坚讲了一个“蹲下”的故事。面对街头卖唱的残障人士，他没有驱离，而是蹲下身子耐心沟通，现场从剑拔弩张变成互相理解。他的“教科书式执法”被全网点赞。

到了互动环节，气氛一下子热闹起来，听众提问直率，追光导师倾囊相授。

戴志坚被问及“网红”压力时笑了。“刚开始每天电话不断，指名要我出警。后来想通了，群众信得过你，才会点名找你。” 有人问李国色，收“假钱”被笑傻子怎么办？“只要老人能吃上热饭，卖的人开心，吃的人更开心，别人笑话与我何干？”有人问曹辉：想担当又怕担不起怎么办？曹辉分享了“吃穿住行四个法宝”：吃苦吃亏、穿上本事、住进能量房、行动起来。

现场追光者，深受触动。“几位榜样，一辈子扎根岗位，专心干好一件事，很受启发。”沿浦镇工作人员林钤说，在乡镇工作有许多家长里短的琐事，今后将以他们为标杆，爱岗敬业、沉下身子，把群众的小事一件件办到位，踏踏实实服务基层，做好基层一线的螺丝钉。

中广核苍南核电员工们纷纷说，这是他们上过的特别不一样的思政课，姜再飞说：“最打动我的是，案例就在身边。”入职刚两年的金文涛记得最牢的是曹辉的那句话：“把小事做到极致，终将成为光。”刘晓忠感慨：“他们也是普通劳动者，只要我们履职尽责、多点爱心，也一样能成为光。”

据悉，“追光”是我市重点打造的思想政治教育品牌，从2024年启动，邀请各行各业先进典型人物，以真实生动的奋斗故事传递精神力量，引领更多人向爱向暖、向上向善。

今年4月，长三角首台“华龙一号”核电机组——三澳核电1号机组正式投产发电，预计年发电量超90亿千瓦时，可满足100万居民的年度生产生活用电需求。苍南县委宣传部理论党教科负责人介绍，今年首场“追光”思政课选址核电，就是考虑到这里有上千名员工，以年轻人居多，把真实事例推到一线，可以让年轻人看到身边的榜样，有助于他们树立正确的政绩观和人生观。

接下来，“追光”思政课还将走进当地校园和乡镇，把光传得更远。

来 源：温州日报

原标题： 在点亮万家灯火的地方发光——今年首场“追光”思政课走进中广核苍南核电

记者 金朝丹

本文转自：温州新闻网 66wz.com