温州日报 2026-07-07 09:22:30

“二十年前‘出海’是卖产品，如今是产业投资、品牌布局、技术合作、本土化运营的系统性工程。”在昨天召开的温州市对外经济合作协会四届一次会员大会上，企业代表的这番感慨，道出了温企“走出去”二十年来的深刻变迁。

温州网讯 “二十年前‘出海’是卖产品，如今是产业投资、品牌布局、技术合作、本土化运营的系统性工程。”在昨天召开的温州市对外经济合作协会四届一次会员大会上，企业代表的这番感慨，道出了温企“走出去”二十年来的深刻变迁。

恰逢成立二十周年的协会在换届中完成“焕新升级”——选举产生新一届理事会的同时，推出两大务实举措：组建对外经贸合作专家委员会，联合龙头企业发出境外投资合规发展与安全风险防范倡议书。

成立于2006年的市对外经济合作协会，由从事境外投资、对外承包工程、境外园区建设、海外并购及劳务合作等业务的企事业单位和社会组织自愿组成，二十年来持续搭建政企桥梁、整合海内外资源，助力大批温企布局全球。

面对当前海外经营风险日趋复杂的新形势，协会牵头组建温州市对外经贸合作专家委员会，将为温企海外投资、合规经营、风险研判等提供专业决策咨询，将全力服务企业“出海”拓市，为建设“世界的温州”赋能添力。

换届大会上，协会联合前江投资、青山控股集团、华峰集团、金帝集团等副会长以上单位，共同向全市境外投资企业发出倡议书，从合规经营、防控机制、全链管控、联动共防、社会责任五个维度，呼吁企业规范境外投资行为、筑牢安全底线，实现行稳致远。

来 源：温州日报

原标题： 组建专家库发出倡议书 市对外经济合作协会“二十岁焕新”

记者 王木正 实习生 祁思彤

本文转自：温州新闻网 66wz.com