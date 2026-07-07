温州日报 2026-07-07 09:22:31

日前，瓯海经济开发区企业社区新就业群体议事会正式揭牌成立，并同步为“领衔议事员”颁发聘任证书。该议事会将聚焦新就业群体急难愁盼问题，强化诉求收集与协同处置机制，着力打通服务保障“最后一公里”，不断提升新就业群体的获得感与归属感。

温州网讯 日前，瓯海经济开发区企业社区新就业群体议事会正式揭牌成立，并同步为“领衔议事员”颁发聘任证书。该议事会将聚焦新就业群体急难愁盼问题，强化诉求收集与协同处置机制，着力打通服务保障“最后一公里”，不断提升新就业群体的获得感与归属感。

企业社区新就业群体议事会的成立，是瓯海区持续深化关爱服务新就业群体工作的一个生动缩影。随着新业态经济蓬勃发展，目前瓯海区外卖员、快递员等新就业群体已达2.1万余人。针对该群体组织归属感不强、劳动权益保障仍需加强等现实问题，瓯海区以“红骑暖新”行动为抓手，创新推进“支部+协会”工作模式，通过组织引领与暖心服务双向发力，广泛团结吸纳奋战在城市一线的从业人员，持续夯实基层治理的新兴力量基础。

围绕外卖骑手“奔波在路上、沟通在线上”的职业特点，瓯海区以社区为单元，探索推行外卖站点走访、驻楼专员排查、老乡互助联络等“排摸三法”，依托配送站长、党员骑手等关键力量，动态摸清人员底数、推动党员亮明身份、强化组织凝聚。坚持“找得到人”，更要“聚得起来”。在条件成熟的社区，瓯海区同步成立新就业群体联合党支部和小哥协会，常态化开展政策宣传、诉求收集、行业自律、活动组织与服务对接等工作，吸引超九成活跃骑手参与，实现从“分散个体”到“组织共同体”的有效转变。

在打通配送“最后一百米”方面，瓯海区深化党建引领下社区、业委会与物业服务企业三方协同机制，由小哥协会牵头搭建议事平台，推行“一小区一楼宇一方案”精细化治理模式，形成“货梯专属时段+物业接力+便民服务点”等协同机制，有效提升配送效率，平均每单节省3至5分钟。

在强化服务保障方面，瓯海区坚持寓管理于服务、以服务促融合，整合党群服务阵地、共建单位与爱心商户资源，推出“十元暖新套餐”（十元用餐、十元理发、十元观影）及专属“全能骑护险”，同时积极筹集“蓝领公寓”房源，以市场价约三折的租金定向保障新就业群体住房需求。不少骑手通过参与“骑手夜校”学习交通安全、职业规划等课程，实现职业能力提升与发展转型。

“以前最担心订单超时和通行受限，现在配送更顺畅，效率也明显提升。”一线骑手的切身感受，折射出基层治理精细化带来的变化。

在此基础上，瓯海区进一步推动新就业群体融入基层治理体系，依托“红骑暖新·哨声行动”，建立“先锋骑士”积分激励机制，鼓励骑手在日常配送过程中兼任“移动网格员”，及时上报公共设施损坏、安全隐患等信息，并通过积分兑换停车券、体检套餐等多元权益，实现“服务有回报、参与有激励”。

据统计，2025年以来，瓯海区已涌现见义勇为等好人好事41起，由骑手组成的25支“哨兵小队”累计上报有效信息1000余条，多数转化为城市精细化治理的“金点子”。越来越多的新就业群体从“服务对象”转变为“治理力量”，在城市运行中发挥着日益重要的作用。

来 源：温州日报

原标题： 打通服务“最后一公里”，激发治理新动能

瓯海创新机制为新就业群体“撑腰”

记者 庄越 通讯员 瓯文宣

本文转自：温州新闻网 66wz.com