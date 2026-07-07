温州日报 2026-07-07 09:22:32

网上遇到一名美女邀约，还主动要求你开车来接她去喝酒……小心，这样的“艳遇”可能“暗藏杀机”。

温州网讯 网上遇到一名美女邀约，还主动要求你开车来接她去喝酒……小心，这样的“艳遇”可能“暗藏杀机”。

近日，瑞安警方接到小王（化名）报警，称其遭遇了车辆追尾事故，结果反而向对方赔付2.2万元。这是怎么回事呢？

原来，几天前小王在网上认识了一名女网友。事发当晚，该女子邀约其聚餐，于是他开车从外地来到仙降。两人在一家餐馆用餐饮酒后，女子提议让小王开车带她去江边散心。

小王虽然明知饮酒后不得驾驶机动车，但碍于面子，又觉得自己喝得不多，心存侥幸便应允对方请求。但是车辆行驶不久，就被一辆轿车追尾。车上两名男子下车后，似乎知道小王喝了酒，对小王说想私了就赔偿3万元车辆维修费用。

喝了酒的小王自知理亏，经过一番讨价还价，最终付给对方2.2万元。对方为留下“和解相关凭证”，还让小王当场录制视频，表示事故双方已经协商解决。

飞云派出所接到小王报警后，第一时间开展调查。民警发现，肇事车上的两名男子和那名女子是一个作案团伙。

民警进一步询问小王得知，他和女子认识仅数日，由于都是老乡，他们很快相约线下见面。聊天过程中，女子多次询问小王是否有车辆，并暗示其要驾车赴约。

事发当晚，小王驾车前往约定的餐馆，女子主动拿酒给小王，小王推辞不过，喝下一瓶啤酒。

就在小王和女子在店内就餐时，一辆蓝色轿车停在店铺周边等候。待二人驾车驶离，这辆轿车随即尾随其后。该车尾随小王行驶十余分钟，待小王行至江边一处比较偏僻路段时，后面的车辆突然撞了上来。

追尾事故发生后，双方都下车查看车辆受损情况。后车中的一名男子刻意靠近小王，随后说闻到小王身上有酒气，属于酒后驾驶，报警对小王非常不利。对方声称修车需要更换原厂配件，让小王赔偿他们三万元。见小王犹豫不决，那名女子也开始在一边“拱火”，让小王快点处理好这件事情。在三人的轮番“劝说”下，小王最终赔偿对方2.2万元。

警方经过侦查，很快抓获三名贵州籍嫌疑人。经审讯，三人并非首次作案，自今年4月份以来，他们用同样的方法先后实施多起案件，非法获利近16万元。

目前，该三人因涉嫌敲诈勒索罪被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

警方提醒：法律红线不能逾越，否则就容易给别有用心之人留下可乘之机。如果发现自己遭遇不法侵害，一定要第一时间报警。

来 源：温州日报

原标题： 美女邀约、制造追尾、高额索赔……警惕“酒驾碰瓷”套路

记者 杜一川 通讯员 金怡然

本文转自：温州新闻网 66wz.com