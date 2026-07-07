新规施行请看仔细 房东未报送租客信息要受处罚了

温州晚报 2026-07-07 09:22:32

昨天，记者从市公安局了解到，依据上月1日正式施行的《浙江省居住房屋出租治安管理办法》，温州公安同步铺开全市群租房、日租房专项整治。截至6月底处罚共32起，其中以日计价出租房（网约房）6起。

温州网讯 昨天，记者从市公安局了解到，依据上月1日正式施行的《浙江省居住房屋出租治安管理办法》，温州公安同步铺开全市群租房、日租房专项整治。截至6月底处罚共32起，其中以日计价出租房（网约房）6起。

相较于旧规，新版办法管理覆盖面更广、细则更细致、处罚标准更严格。市公安局治安部门以新规落地为抓手，全面摸排辖区群租房、网约房底数，常态化排查安全隐患，规范出租经营与入住管理。依托科技管控、跨部门协同治理搭建长效管理体系，力争实现出租领域安全事故、重大治安案件“双零发生”。新规落地后，温州查处的多起出租房违法案件，违法事由高度集中在房东未登记、未及时上报承租人信息，以下两名房东便是典型：海经区以日计价出租房房东张某某，住客入住时他未核验身份，未及时向公安机关报送入住人员信息；乐清市东城街道出租房房东杨某，未按规定将居住超3天的租客信息上报，做流动人口登记。公安部门依照《浙江省流动人口居住登记条例》第三十四条分别对两名房东予以处罚。

根据管理办法相关要求，房东出租房屋前必须核验租客有效身份证件，严禁将房屋租给身份不明、拒绝登记信息的人员。普通长租房需在签约起3个工作日内报送租客身份、房源、租期等信息，租客更换、退租等信息出现变动，同样要在三日内完成更新上报，日租、小时租类网约房管控标准则更为严格，租客入住、退房均要即时上报人员信息，经营者还需落实24小时值守、访客登记制度，接待未成年人入住也要遵守配套专项管理规定。

未按规定时限报送租住信息，公安部门可视情节给予警告或500元以下罚款，情节严重的将处以五百元至一千元罚款，若相关行为同时违反流动人口登记相关条例，公安可合并追责处理。

不同出租模式对应不同的信息上报责任，房屋交由链家、我爱我家等中介托管的，登记报送工作统一由中介负责；仅通过中介居间、房源未托管的，签订合同阶段就要以书面形式明确信息报送责任方，避免权责不清引发处罚；个人直接出租、全程无中介参与的房源，则需要房东本人按期完成全部信息上报。

申报流程十分简便无需线下跑腿，房东打开浙里办App检索“房屋出租登记”，按照页面提示填写房源、租客、租期相关信息提交即可完成登记，后续租住人员信息发生变动也能在线修改更新。

公安部门提醒广大房东，切勿抱有侥幸心理拖延登记报送。目前全省出租房整治力度持续加大，漏报、迟报租客信息均会受到行政处罚，及时完成线上登记申报才能有效规避罚款风险。

来 源：温州晚报

原标题： 房东未报送租客信息要受处罚了

记者 叶雄伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com