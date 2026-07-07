房租降了租房选择多了 会影响你的购房计划吗?

温州晚报 2026-07-07 09:22:33

租金降了，对想要买房的人来说，是好事还是坏事？对已经买了房的人，又会带来什么影响？

温州网讯 近年来，温州租房市场出现了一个引人关注的变化——租金连续下行。中指研究院数据显示，6月同一时期，60个重点城市住宅平均租金环比上涨0.08%，其中上海、杭州环比分别增长了0.95%和0.08%。然而，温州住宅租金却是环比下降0.84%，同比更是下降了8.93%。一涨一跌之间，温州走出了不一样的行情。

租金降了，对想要买房的人来说，是好事还是坏事？对已经买了房的人，又会带来什么影响？

租赁市场“量升价跌”，房源供应明显增加

记者从21世纪不动产温州研究中心了解到一组数据：今年温州市区二季度租赁市场成交量逐月上升，6月成交量环比5月上升16%，但同比仍下降约5%，均价基本在1779元至1871元之间。成交量在涨，租金没跟着涨，说明供应比需求增加得更快。

各中介门店的感受也一致。蒲鞋市片区的小李说，和去年相比最大的变化就是租金降了，“目前门店成交的租金大约在2000到5000元，较去年减少200到500元。新温州人租老房子多一些，有的每月租金大概在700~800元，相比以前也差不多降了100到200元。”龙湾万达周边的中介小林说得更具体：“周边板块内的套房年租金相比往年下降了大约2000到3000元，独门独户的房源今年大概只能租到25000元左右一年，有的房东还包物业费。隔间合租的一室房源有的一个月租金800到900元也能租到。”他同时提到一个现象：好房源更新变慢，市场正在寻找新的平衡点。

瓯海茶山高教园区的变化最有代表性。瓯海茶山板块的房产中介张女士说，以前月租3000元的房源今年2500元也能租到。原因很直接——板块内两个新建住宅小区陆续交付，多套房源涌入市场，一些房东认为出售房价低了，将房源简单装修后进行出租。“供应量增加了，需求增量不明显，租金自然往下走。”她同时还提到，还有一部分师生选择了南湖板块的房源，需求进一步被分流。

房源为何一下子多了？前些年温州大力推进城中村改造和城市有机更新，一大批安置房项目陆续上马，近两年批量交付。行情好的时候，不少房东拿到房子转手就卖了。但在房价处于调整期的当下，一些房东觉得现在卖不划算，干脆把房子简单装修一下投到租赁市场上去——原来打算卖的房，变成了现在出租的房。这一“转售为租”，租赁市场的供应量一下子就上来了。

存量房变出租房，温州租房选择更加多元

房屋租赁市场的逻辑转变，房产中介需要面对的变化更大。

一边是个人房东通过自媒体发布房源租赁信息，自发地将“房东直租”房源投入到市场中。

另一边，一批国有企业把手里的存量房源盘活起来，改造成人才公寓、青年公寓、保障性租赁住房，面向在温州就业创业的年轻人和新市民开放。这一招，既消化了存量房源，又解决了年轻人的租房问题。

据了解，目前市区这类由“国企直租”的人才公寓、青年公寓、保障性租赁住房等有多种房源，分布在新田园、南塘、洪殿、中央绿轴等多个住宅板块，部分房源只要承租人达到一定的要求还可享租金折扣。

龙湾区某国企保障性住房负责人透露，公司总共运营公寓1400多间，在租700多间，目前还是比较受龙湾区的年轻家庭和新温州人欢迎，今年以来平均每月出租百来套房源。大部分房源是龙湾区的存量住宅，经过简单装修后推向市场——装修标准约1000元一间，清爽实用，配备必要的软装和家电。不同小区、环境、品质的房源租金不同，保障性租赁住房租金在15至20元/㎡/月，折后14到15元/㎡/月，两居室月租金1000到1600元不等，比市场价便宜不少。

不过他也表示，这类房源有一定的门槛。普通租客要在龙湾区交满3个月社保，加上企业劳动合同；人才类租房还要提供专科以上学历证明；个体经营户须提供龙湾区的营业执照和6个月的经营流水。门槛的另一面是稳定——国企直租，不用担心房东突然涨租或收回房子，住得踏实。

然而，“国企直租”的房源信息较为分散，不同县（市、区）政策不一样，每个项目申请条件不一样，申请平台不统一，有的通过小程序，有的需要。有好政策、有好房源，怎么让更多人知道、让更多人用得上，可能是比政策本身更需要解决的问题。

租金影响交易市场，刚需与改善需求分化

最近温州租房市场的变化，已经开始影响到买卖市场了。这波租金下跌，到底会给温州楼市带来哪些连锁反应呢？

对于那些想要靠买房赚钱的人来说，租金回报率是绕不开的关键指标。一套房子的价值，一半来自房价上涨的预期，另一半就是持有期间能收到的租金。现在租金持续下跌，“以租养贷”的算盘越来越难打了。

温州一位中介告诉记者，前些年市场好的时候，不少投资者靠租金就能覆盖月供，甚至还有盈余。“现在租金降了，有些房子的租金已经不够还房贷了……现在大多数买房客户都是自住需求，早年的房产投资者早就陆续离场了。”

在市场库存本来就高的情况下，租金回报率下降进一步削弱了房产的投资价值，新增投资需求变得更谨慎也在情理之中。

再看看对改善型购房者的影响。对于那些想“卖一买一”改善居住条件的业主来说，如果名下有房正在出租，租金下滑可能会让买家对这套房子的估值打折扣，出价时自然会更谨慎。但反过来，房价回调也降低了改善型买家的入市门槛。今年4月温州出台的楼市“新十条”，明确“卖旧买新”的购房者可以按照首套房标准认定，政策层面正在为置换需求“减负”。

不过这种“租购替代”效应能不能长期持续，关键还是看城市的基本面。从人口数据来看，温州正在冲刺“千万人口城市”，根据市统计局数据，2025年温州人口净流入规模达到6.4万人，源源不断的人口流入意味着住房需求的基本盘依然坚实。

对于刚参加工作的年轻人来说，租房还是买房，是个需要仔细掂量的选择题。租金下降意味着租房的性价比在提升，以前每月3000元的租金，现在2500元就能租到差不多的房子。如果能租到人才公寓、青年公寓等“国企直租”的房源，租金可能会更低。

成交数据也能看出市场企稳的迹象：今年3月全市二手房住宅成交3307套，4月成交3628套，环比增长9.7%。业内人士指出，二手房成交量持续增加是市场企稳的先行信号。5月温州全市新建商品房住宅成交3547套，环比增长24.72%，也印证了这一点。

值得注意的是，租金下降对不同类型的房源影响也不一样。在鹿城、瓯海等核心片区，品质较好的房源租金相对坚挺；滨江商务区、市行政中心片区的租客以收入稳定的家庭和上班族为主，对租金波动的敏感度相对较低；而远郊、老旧或同质化严重的小户型房源，租金和售价都面临双重挤压，议价空间明显更大。

与此同时，温州的“青年安居计划”、人才公寓常态化配租等政策，正在吸引更多年轻人来到温州、留在温州。

其实真正决定一座城市房价走势的，是人口、产业和城市发展的基本面。从人口持续净流入、成交量逐步企稳这两个信号来看，温州的基本面依然扎实。租金适度下调反而有利于降低新市民和年轻人的居住成本，让更多人愿意在这座城市扎根。当越来越多的人留下来，住房需求自然会在合适的时候释放出来。

来 源：温州晚报

原标题： 房租降了，租房选择多了 会影响你的购房计划吗?

记者 葛思思

本文转自：温州新闻网 66wz.com