听信吞杨梅核能通便 八旬老人吃下变质杨梅吞十颗果核诱发肠梗阻入院

温州晚报 2026-07-07 09:22:34

眼下杨梅大量上市，不少老年人群中流传着吞食杨梅核可以润肠通便的说法，近日，温州医科大学附属第二医院就接诊了一位因吞下十颗杨梅果核，引发不完全性肠梗阻紧急就医的患者。

温州网讯 眼下杨梅大量上市，不少老年人群中流传着吞食杨梅核可以润肠通便的说法，近日，温州医科大学附属第二医院就接诊了一位因吞下十颗杨梅果核，引发不完全性肠梗阻紧急就医的患者。

今年80岁的王奶奶平日十分爱吃杨梅，也知晓一次性大量吞食杨梅核容易堵住肠道，她自认为只要少量分次吞服就能起到调理肠道的效果。往年杨梅季，她每次吃杨梅都会刻意吞下三五颗果核，身体没有出现不适，便更加笃定这套方法安全有效。近段时间，老人肠道功能明显衰退，经常右下腹胀痛、饭后胀气，排便也十分不畅，前往医院做胃肠镜检查后，仅查出慢性胃炎、肠胃功能紊乱，并无肿瘤等器质性疾病。医生告知这是高龄带来的肠道自然退化，叮嘱她通过调整饮食、适度运动改善排便，不要依靠吞食果核调理肠胃。

不久后王奶奶到女儿家中做客，看到冰箱里存放十多天、已经发酵带有酒味的一斤多杨梅，舍不得直接丢弃，便全部带回家。想起自己近期排便困难，又觉得过往少量吞核从未发病，肠道梗阻都是一次性大量吞服果核导致，只要把控好数量就能刺激肠道、缓解便秘。当晚晚饭后，她将全部变质杨梅吃完，还吞下十颗杨梅核，自以为掌握了安全食用的分寸。

可吃完杨梅的第二天，老人不仅没有改善排便，反而频繁恶心呕吐、腹部胀痛鼓胀，排便异常困难，家人见状立刻送她前往医院救治。温州医科大学附属第二医院疝与腹壁外科主治医师姚志超结合老人腹部CT影像诊断，患者胃部、左侧小肠扩张积液，肠道积气严重，直肠堆积大量宿便，肠胃内可见多处杨梅核高密度影像，体内留存十余颗果核，最终确诊为不完全性肠梗阻，需住院对症治疗。

家属十分不解，往年少量吞核一直平安无事，为何这次突然诱发梗阻。姚志超解释，变质杨梅是本次发病的关键诱因，新鲜杨梅本身含有果酸，大量食用就会刺激肠黏膜，造成肠壁充血水肿、肠腔空间变窄；存放多日发酵变质后，果酸浓度进一步升高，还滋生大量有害细菌，持续诱发肠道炎症、产生大量气体，打乱肠道正常蠕动，对消化道的刺激和损伤远大于新鲜杨梅，让肠道通道变得更加狭窄。再加上老人年事已高，肠道机能退化无法逆转，肠道推送粪便的能力、排便反射明显减弱，本身还存在胃肠功能紊乱，饭后大量进食变质杨梅，十余颗难以消化的果核滞留肠道，粪便无法正常通行，最终形成肠梗阻。

医生特别提醒，民间流传的吞杨梅核润肠通便并无任何科学依据，不存在所谓安全吞食果核的数量标准。杨梅核质地坚硬，人体肠胃无法将其消化分解，即便少量误吞后随粪便排出，也只是简单物理裹挟，完全没有促进肠道蠕动、养生通便的功效，任何主动吞食杨梅核的行为都存在肠道堵塞风险，尤其是肠胃功能偏弱的老年人，更要杜绝吞食果核。

来 源：温州晚报

原标题： 听信吞杨梅核能通便，八旬老人吃下变质杨梅吞十颗果核，诱发肠梗阻入院

记者 谢施琦 通讯员 蒋羽

本文转自：温州新闻网 66wz.com