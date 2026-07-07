平阳县委书记孟晓斌督导服务重点项目建设

平阳发布 2026-07-07 10:01:00

7月6日，平阳县委书记孟晓斌前往平阳县经济开发区（海西镇）、鳌江镇、万全镇、麻步镇等地，督导服务重点项目建设。

7月6日，平阳县委书记孟晓斌前往平阳县经济开发区（海西镇）、鳌江镇、万全镇、麻步镇等地，督导服务重点项目建设。他强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于优化营商环境的重要论述，持续深化“6633”助企服务机制，坚持问题导向、需求导向，以精准高效的服务保障推动项目建设跑出“加速度”，为平阳县经济社会加快提升发展筑牢坚实支撑。

孟晓斌先后前往甬台温高速复线连接线工程、浙江工机智能装备项目、浙江力邦合信项目、浙南现代智慧物流园项目、温州鸿涛包装项目等建设现场。每到一处，孟晓斌都认真察看工程施工进度、场地建设布局、设备安装调试、投产车间等现场情况，详细询问企业生产经营、技术研发、产能规划、市场开拓等情况，认真倾听项目负责人关于项目推进、建设难点、发展诉求的汇报。针对项目建设、企业发展过程中遇到的用地保障、施工推进、配套衔接、要素供给等堵点难点问题，孟晓斌现场会商研判、交办落实，明确责任单位、细化推进举措、限定完成时限，切实为项目建设扫清障碍、为企业发展纾困解难。

孟晓斌指出，重点项目是推动县域经济发展的“压舱石”和“强引擎”，属地乡镇及相关职能部门要切实提高思想站位，主动靠前服务，精准对接项目建设和企业发展需求，全方位强化土地、资金、用工、审批等要素保障，紧盯建设时序节点，严把建设标准，确保各个项目高质高效推进、按期竣工投产。

督导中，孟晓斌强调，要深入落实“6633”助企服务工作机制，将其作为持续优化营商环境、提升政务服务效能、激活市场主体活力的重要抓手，把精准服务贯穿项目建设和企业发展全过程。要聚焦企业全生命周期发展需求，精准推送惠企政策、精准匹配企业需求、精准落实帮扶举措，全程跟进项目全生命周期各环节，靶向破题，真正做到服务有温度、保障有力度、发展有速度。要时刻绷紧安全生产之弦，严格落实安全生产主体责任和监管责任，坚决守住安全底线、质量红线，全力打造精品工程、安全工程。要全力以赴抓项目、稳投资、优服务、促产业，壮大优势产业集群，夯实产业发展根基，为平阳加快构建现代化产业体系、提升城市综合承载能力、推动经济社会高质量发展提质增效提供坚实有力支撑。

平阳县领导李阳阳、华怀健参加督导。

来 源：平阳发布

原标题： 孟晓斌督导服务重点项目建设

记者：张炜/文 鲍思冲/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com