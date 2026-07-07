永嘉县委书记吴呈钱督查文明城市建设和安全生产工作

永嘉发布 2026-07-07 10:21:18

7月6日，永嘉县委书记吴呈钱到南城街道、东城街道督查文明城市建设和安全生产工作，强调要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产和精神文明建设的重要论述，牢固树立和践行正确政绩观，以严实作风提升城市精细化管理水平、筑牢安全生产防线，让发展成果惠及广大人民群众。

7月6日，永嘉县委书记吴呈钱到南城街道、东城街道督查文明城市建设和安全生产工作，强调要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产和精神文明建设的重要论述，牢固树立和践行正确政绩观，以严实作风提升城市精细化管理水平、筑牢安全生产防线，让发展成果惠及广大人民群众。永嘉县领导周旭丹、陈博、金志敏分别参加督查。

吴呈钱一行首先来到南城街道沙门西路和环城南路工程项目，实地察看城市道路环境卫生与在建项目安全生产管理情况，与属地街道、相关部门现场会商城市精细化管理工作，他指出，要以城市道路建设拓展城市发展空间，持续完善城市功能，为市民提供更加高效便捷的通行条件，不断完善城市交通系统、提升城市品质。要紧盯重点区域、重点路段，靶向发力整治道路环境、强化日常保洁、规范车辆停放等问题，扎实做好在建工地安全管理，推动城市管理提质增效。

在东城街道城关农贸市场，吴呈钱一行实地察看街道秩序维护、沿街商铺经营规范，并深入农贸市场生鲜、粮油、熟食等不同功能区域，仔细察看商品摆放、卫生保洁及食品安全等情况。吴呈钱强调，农贸市场是反映城市文明建设的重要窗口，要坚持管理服务并重、引导规范相结合，落细落实常态化行政管理，着力营造整洁、有序、安全的消费环境，让市民的“菜篮子”拎得更舒心。同时，要广泛发动群众，让“门前三包”、爱国卫生运动、文明规范停车等成为市民的行动自觉，形成区域共治共建共享的良好氛围。

在东城街道上元五金产业园，吴呈钱一行走进温州创久电气成套设备有限公司、温州达冠义齿有限公司，检查了消防设施配备、特种设备管理、电瓶车停放充电等，对发现的薄弱环节当场提出整改意见。吴呈钱强调，企业要从严落实生产安全管理制度，规范特种设备作业、仓储堆放、安全疏散通道等关键环节，常态化自查自纠风险问题，加强员工安全培训，切实防范各类安全事故发生。属地和相关部门要切实树立“时时放心不下”的责任感，紧盯风险突出领域，加强日常监管与指导服务，实现安全隐患动态清零，从源头降低安全风险。

来 源：永嘉发布

原标题： 吴呈钱督查文明城市建设和安全生产工作

记者 厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com