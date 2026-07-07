龙港市委常委会会议认真学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立105周年大会上的重要讲话精神

龙港发布 2026-07-07 10:21:18

7月6日，龙港市委常委会召开会议，认真学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立105周年大会上的重要讲话精神；传达学习习近平总书记近期重要文章精神，研究部署龙港市贯彻落实意见。

7月6日，龙港市委常委会召开会议，认真学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立105周年大会上的重要讲话精神；传达学习习近平总书记近期重要文章精神，研究部署龙港市贯彻落实意见。龙港市委书记林海涵主持会议。

会议指出，习近平总书记在庆祝中国共产党成立105周年大会上的重要讲话，全面回顾总结了105年来中国共产党团结带领全国各族人民走过的光辉历程、创造的伟大成就，深刻揭示了中国共产党不断铸就辉煌的“六个始终”优秀特质，对新征程上全体中国共产党人坚定信心、接续奋斗提出了“五个必须”的明确要求，为新时代新征程实现党的中心任务进一步指明了方向、提供了遵循。全市上下要把学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，与学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平党建思想结合起来，与树立和践行正确政绩观学习教育贯通起来，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，确保各项事业始终沿着习近平总书记指引的方向勇毅前进。要紧扣高质量发展首要任务，全面推进市委“1441”行动方案，聚焦重大产业项目、招商引资、新质生产力培育等重点工作，推动既定任务逐项落地见效。要坚持以党的政治建设为统领，健全全面从严治党体系，深入实施干部“熔炼工程”，大力弘扬“六干”作风、落实“六字”要求，推动党员干部在急难险重任务中锤炼党性、提升本领、担当作为。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记在《求是》杂志上发表的《做焦裕禄式的县委书记》重要文章精神，始终做到心中有党，严守政治纪律和政治规矩，自觉把龙港工作放到中央和省委、温州市委大局中去谋划推进，做到“总书记有号令、党中央有部署、省市委有要求，龙港见行动走在前”；始终做到心中有民，坚持以人民为中心的发展思想，摸清群众所思所盼，不断提升群众获得感、幸福感、安全感；始终做到心中有责，紧盯产业转型、项目建设、平安稳定等重点任务，一件一件抓落实，一项一项求突破；始终做到心中有戒，坚持依法用权、秉公用权、廉洁用权，坚决反对形式主义、官僚主义，持续涵养风清气正的政治生态。

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原标题： 市委常委会会议认真学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立105周年大会上的重要讲话精神

记者/邓雨薇 方崇杰 摄影/邓雨薇

本文转自：温州新闻网 66wz.com