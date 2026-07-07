龙港发布 2026-07-07 10:21:18

7月6日，龙港市委理论学习中心组举行习近平党建思想专题学习会。龙港市委书记林海涵主持会议并讲话，强调要学习好领悟好践行好习近平党建思想，持续做深做透深化转化内化的文章，加快打造新时代党建高地和清廉建设高地县域样板，为全面展现名不虚传的全国新型城镇化改革策源地、全面展示名副其实的“改革名城·瓯越明珠”提供坚强保障。

7月6日，龙港市委理论学习中心组举行习近平党建思想专题学习会。龙港市委书记林海涵主持会议并讲话，强调要学习好领悟好践行好习近平党建思想，持续做深做透深化转化内化的文章，加快打造新时代党建高地和清廉建设高地县域样板，为全面展现名不虚传的全国新型城镇化改革策源地、全面展示名副其实的“改革名城·瓯越明珠”提供坚强保障。

龙港市领导叶鑫俊、苏立盛、李青、侯必仲和市委理论学习中心组其他成员参加会议，叶鑫俊、侯必仲、阮蔚、胡月珍、夏天舒和有关部门主要负责人作交流发言。

林海涵指出，习近平党建思想全面回答了“建设什么样的长期执政的马克思主义政党、怎样建设长期执政的马克思主义政党”这一重大时代课题，是“两个结合”“六个必须坚持”在党建领域的最新成果，凝结着党和人民的实践经验和集体智慧，丰富和完善了习近平新时代中国特色社会主义思想的科学理论体系。我们要把握党建统揽全局、保障全局的重要作用，自觉把管党治党责任融入经济社会发展全过程各方面，以高质量党建引领现代化建设工作一体推进、同向发力。

林海涵强调，要紧扣“十四个坚持”，结合省委“四个走前列、作示范”和温州市委“五个聚焦”要求，对标对表抓好深化转化内化，切实把党的政治优势、组织优势转化为治理效能、发展胜势。要突出政治建设，严明政治纪律、严守政治规矩，坚决做到“总书记有号令、党中央有部署、省市委有要求，龙港见行动走在前”。要突出服务发展，紧扣龙港市委“1441”行动方案，聚焦四大焕新、四个现代，将党建工作和中心工作同谋划、同部署、同推进。要突出实干为民，持续推进基本公共服务一体化、普惠化供给，用心用情解决好群众“急难愁盼”问题，真正让发展成果惠及于民、服务于民、造福于民。要突出大抓基层，纵深推进“红色根脉强基工程”，全面提升基层党组织的政治功能和组织功能。要突出从严治党，深入实施干部“熔炼工程”，弘扬“六干”作风、落实“六字”要求，着力锻造堪当现代化建设重任的干部队伍。

林海涵强调，龙港市上下要把学习好宣传好贯彻好习近平党建思想作为当前和今后一个时期的重要政治任务，与庆祝建党105周年、树立和践行正确政绩观学习教育等结合起来，做到学思用贯通、知信行统一，推动习近平党建思想在龙港落地见效。

来 源：龙港发布

原标题： 市委理论学习中心组举行习近平党建思想专题学习会

记者/邓雨薇 方崇杰 摄影/邓雨薇

本文转自：温州新闻网 66wz.com